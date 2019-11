Sava | il paese senza un sistema fognario

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Emanuela Carucci Il Comune nella provincia di Taranto da anni combatte per la costruzione della fogna. Sembra essere giunti alla fine, l'impianto è stato fatto, ma manca l'allaccio al depuratore, undi quasi 17mila abitanti su un'estensione di circa 45 chilometri. Detta anche la "città del vino". Peccato, però, che non ci sia ancora la fogna pubblica. Un tema molto dibattuto ormai da troppi anni. Era il 1984 quando fu stilato il primo progetto per la realizzazione di una rete fognaria con un impianto di depurazione trae Francavilla Fontana (un Comune in provincia di Brindisi). A distanza di oltre vent'anni, nel dicembre 2007, i cittadini, compreso il sindaco di allora Aldo Maggi, scesero in piazza chiedendo la costruzione di una rete fognaria. "I presupposti ci sono - dichiarò il primo cittadino -. Ci sono i fondi pari a 11milioni 360mila euro, ma manca l'ok ...

