NBA – Westbrook chiude la bocca ai critici | “smettetela di normalizzare la grandezza di

NBA – Westbrook umilia Beverley : “fa il duro ma non sa difendere - poi prende 47 punti in faccia” : Russell Westbrook attacca frontalmente Patrick Beverley: il playmaker dei Rockets critica aspramente la fase difensiva del giocatore losangelino Fra Russell Westbrook e Patrick Beverley non corre buon sangue. Il primo scontro fra i due avvenne nel 2013, quando ad avere la peggio fu Westbrook, costretto ad operarsi ad un ginocchio dopo un brutto contrasto ‘gratuito’. Attualmente c’è ancora molta ruggine fra i due. Dopo la vittoria dei ...

NBA – Perché Russell Westbrook non ha giocato contro Memphis? Riposo programmato da parte dei Rockets : Russell Westbrook non è sceso in campo nella sfida fra Grizzlies e Rockets: Houston gli ha concesso una giornata di Riposo già programmata in vista del back to back Nella sonora sconfitta rimediata dagli Houston Rockets a Miami, visto il -46 di plus minus e i soli 10 punti segnati, Russell Westbrook è stato senza dubbio uno dei peggiori in campo fra le file dei texani. Era lecito dunque aspettarsi una reazione da ‘Mr. Tripla Doppia’ che ...

VIDEO NBA - Houston-Oklahoma City 116-112 : highlights e sintesi. Westbrook ed Harden trascinano i Rockets : La quasi tripla doppia di Russell Westbrook (21 punti, 12 rimbalzi e 9 assist) e i 40 punti di James Harden hanno trascinato gli Houston Rockets alla vittoria contro gli Oklahoma City Thunder per 116-112. Non sono bastati i 17 punti di un buon Gallinari. Questa era poi la grande notte proprio di Westbrook, che per la prima volta giocava da ex contro OKC. VIDEO highlights HOUSTON Rockets-OKLAHOMA City THUNDER CLICCA QUI ...

NBA – Russell Westbrook spietato contro i suoi ex Thunder : “in campo non ho amici - non devono parlarmi” : Russell Westbrook sfiora la tripla doppia contro i suoi ex Thunder e nel post gara fa il duro: in campo nessun amico fra gli avversari Dopo l’addio di Paul George, Russell Westbrook ha capito che OKC non era più il posto giusto per provare a vincere qualcosa. La franchigia ha accontentato la sua richiesta di cessione e lo ha spedito ai Rockets in cerca del tanto agognato anello in coppia con James Harden. Ieri notte il primo scontro ...

Risultati NBA – Curry - orgoglio Warriors. Harden e Westbrook fanno volare i Rockets : ok Clippers - Bucks e Sixers : Steph Curry guida gli Warriors alla prima vittoria stagionale, Harden e Westbrook decisivi nel successo dei Rockets su OKC, vittorie per Clippers, Bucks e Sixers: i Risultati della notte NBA Listone di partita NBA che ha tenuto compagnia ai nottambuli appassionati del basket a stelle e strisce nella notte italiana. La terza partita è quella buona per i Golden State Warriors: dopo i ko contro Clippers e Thunder, serve il miglior Steph Curry ...

Risultati NBA – Harden e Westbrook fanno sognare Houston - i Celtics ringraziano Kemba Walker : ko per Clippers e San Antonio : Harden e Westbrook trascinano i Rockets al successo contro i Pelicans, grande prestazione di Walker con i Celtics: perdono Spurs e Clippers Cominciano con qualche ora d’anticipo questa volta le emozioni della notte NBA, con il match tra Milwuakee Bucks e Miami scattato alle 23 italiane. AFP/LaPresse Servono i supplementari per decretare il successo degli Heat, che si impongono 126-131 nonostante la pazzesca prestazione per i padroni ...

Solo tre partite nella notte NBA, ma non sono mancate le giocate spettacolari. Grandi schiacciate ed anche una meravigliosa stoppata. Davvero tutto il meglio della giornata di ieri. Qui di seguito il VIDEO della TOP-5 VIDEO LE 5 migliori giocate DELLA NOTTE NBA