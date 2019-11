Esplosione in miniera di carbone in Cina | 15 morti

C’è stata un’Esplosione in una miniera in Germania : 35 minatori sono rimasti bloccati per alcuni minuti - ma sono poi riusciti a mettersi in salvo : Almeno 35 minatori sono rimasti bloccati sotto terra per alcuni minuti, senza possibilità di uscire, dopo un’esplosione in una miniera di Teutschenthal, nell’est della Germania. Secondo le prime informazioni i minatori si trovavano a circa 700 metri di profondità e sono