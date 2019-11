Milano | spray al peperoncino in una scuola media | due in ospedale

Milano - spruzzano spray al peperoncino nel bagno della scuola : tre ragazzini in ospedale : Due ragazzini di 11 anni hanno spruzzato lo spray al peperoncino in uno dei bagni della loro scuola media di Milano. Un gesto che ha fatto scattare l’allarme nell’istituto lunedì mattina verso le 11.50. Lo spray dal bagno si è espanso anche nei corridoi provocando problemi respiratori a 35 studenti, di cui 3 sono stati trasportati in ospedale: una ragazzina di 13 anni, asmatica, è stata portata in codice giallo all’ospedale San ...

Milano : spray al peperoncino in metro - 10 con disturbi respiratori (2) : (Adnkronos) - Lo spray è stato spruzzato attorno alle 15 nel tunnel che collega via Palmanova al mezzanino della stazione di Cimiano, sulla linea verde, forse da un gruppo di ragazzi. Alcuni passeggeri che transitavano nel tunnel hanno respirato lo spray urticante e hanno accusato disturbi respirato

Milano : spray al peperoncino a scuola - soccorse due studentesse : Milano, 24 ott. (Adnkronos) - E' stato spruzzato dello spray al peperoncino nell'istituto Maggiolini di Parabiago, nel milanese. I primi ad accusare segni di malessere sono stati proprio gli studenti che hanno iniziato a tossire forte e a avere una sensazione di bruciore alla gola. Sul posto sono in

Spray urticante all'Hollywood di Milano : evacuato il locale - due leggermente feriti : all'Hollywood di Milano è stato spruzzato dello Spray al peperoncino: due ragazzi sono stati intossicati e altri due sono rimasti contusi. In una delle discoteche più importanti del capoluogo meneghino lo Spray urticante torna a seminare il panico: è successo la notte scorsa, 22 settembre, intorno alle 2:30. Ritorna l'incubo dello Spray urticante: paura all'Hollywood di Milano Nel locale situato nella zona della movida di Corso Como, mentre era ...

