In Cina è stato confermato il terzo caso di peste in pochi giorni

Acqua alta - Venezia viCina al baratro. Conte : «Stato di emergenza». Danni per centinaia di milioni : Venezia l'ha scampata per un soffio. Ma l'Acqua alta peggiore degli ultimi 50 anni ha spinto la città sull'orlo del baratro. La Serenissima, risvegliatasi dopo la notte del metro e...

Acqua alta - Venezia viCina al baratro. Conte : «Stato di emergenza». Danni per centinaia di milioni : Venezia l'ha scampata per un soffio. Ma l'Acqua alta peggiore degli ultimi 50 anni ha spinto la città sull'orlo del baratro. La Serenissima, risvegliatasi dopo la notte del metro e...

Cinisi - raid nella pizzeria della famiglia Impastato : ignoti appiccano fuoco nella cuCina : Non è la prima volta che il locale di proprietà di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, viene preso di mira. "Per fortuna un giovane ha visto le fiamme e ha dato l'allarme altrimenti poteva esplodere tutto" ha spiegato Giovanni, aggiungendo: "Non è la prima volta che subisco un attentato ma questo arriva in un momento terribile"Continua a leggere

Alessandria - esplosione casCina : è stato il proprietario per intascare l'assicurazione : Ha un finale inaccettabile e raccapricciante la tragedia dell'esplosione nella cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria, avvenuta la notte tra il 4 e il 5 novembre e che ha causato la morte di tre vigili del fuoco. Non si è trattato di un incidente e tantomeno di un incendio doloso, ma di un atto pianificato per tentare di frodare l'assicurazione. A provocare il disastro è stato il titolare del casale: Giovanni Vincenti lo ha ...

Proprietario casCina arrestato - vigili del fuoco : “Giustizia fatta ma i ragazzi non ci sono più” : Il primo amaro commento dei vigili del fuoco di Alessandria sugli sviluppi dell'inchiesta sull'esplosione di Quargnento in cui sono morti tre loro colleghi. “Il risultato operativo c'è stato, ma purtroppo i nostri ragazzi non ci sono più”, hanno detto dopo l’arresto di Giovanni Vincenti, il Proprietario della cascina che voleva danneggiare l’immobile per prendere i soldi dell’assicurazione.Continua a leggere

E' stato il proprietario della casCina a provocare l'esplosione che ha ucciso i tre pompieri : Ha provocato l'esplosione per ottenere il premio assicurativo, Giovanni Vincenti, proprietario della cascina nell'Alessandrino divorata dalle fiamme lunedì notte insieme ai tre vigili del fuoco che erano giunti sul posto. L'azione "era volta a conseguire il premio dell' assicurazione stipulata lo scorso agosto anche per fatto doloso", ha detto il procuratore Capo di Alessandria Enrico Cieri durante la conferenza stampa che si è tenuta ...

Alessandria : Dadone - ‘grande dolore - viCinanza a servitori dello Stato’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Grande dolore per i tre vigili del fuoco che hanno perso la vita nell’esplosione di una cascina, nell’alessandrino. Un abbraccio ai feriti. La mia massima vicinanza a questi valorosi servitori dello Stato, ai loro cari e a tutto il Corpo”. Lo scrive su Twitter la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. L'articolo Alessandria: Dadone, ‘grande dolore, vicinanza a ...

Pavia : rapina farmacia con coltello da cuCina - arrestato : Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Ha rapinato una farmacia a Mortara, in provincia di Pavia, ma è stato riconosciuto ed è stato arrestato. L'uomo, un 32enne residente a Mortara, con precedenti di polizia, nel pomeriggio è entrato a volto scoperto nella farmacia e ha minacciato la farmacista con un grosso

Cina pronta a lanciare la prima criptovaluta di Stato. E fa tremare gli Usa : I recenti riferimenti del presidente Xi Jinping alla blockchain, le parole del del responsabile della Banca centrale cinese e alcuni analisti lasciano presupporre un prossimo lancio della criptovaluta: un progetto cui Pechino starebbe lavorando dal 2014 e che allargherebbe il fronte con gli Usa per la supremazia mondiale

Perché la Cina investe su criptovalute e blockchain di Stato : Il presidente della Cina Xi Jinping spinge per l’autonomia nel settore dei chip (foto: Getty Images, elaborazioe: Wired.it) Mentre il futuro di Libra appare sempre più incerto, la Cina ha annunciato pubblicamente il lancio della sua moneta digitale. Durante il discorso inaugurale del Bund Financial Summit dal 27 al 29 ottobre a Shanghai, Huang Qifan, vicepresidente del China International Economic Exchange Centre ha confermato le ...

La Cina è pronta a lanciare la sua criptovaluta di Stato : (Photo Illustration by Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) La Cina potrebbe presto diventare il primo Paese al mondo ad essere dotato di una criptovaluta nazionale. Nelle ultime settimane il presidente cinese Xi Jinping ha espresso pubblicamente l’auspicio di un’accelerazione nello sviluppo di sistemi di tecnologia blockchain, e lo scorso 26 ottobre il Comitato permanente della tredicesima Assemblea nazionale del popolo cinese ...

Cimabue - il “Cristo deriso” venduto alla cifra record di 24 milioni di euro : era stato ritrovato per caso nella cuCina di un’anziana : Per decenni è stato appeso su una colonna tra il salotto e la cucina, nella casa di un’anziana signora di Compiègne, in Francia, che lo considerava una banale icona. Ora però quel quadro, rivelatosi essere nientemeno che un’opera originale di Cimabue, è stato venduto al’asta a Parigi per la cifra record di 24 milioni di euro. Il valore del “Cristo deriso“, questo è il titolo della tavola di legno con fondo oro ...

NBA – La Cina boicotta l’opening night : la tv di stato oscura entrambe le partite - in streaming solo Clippers-Lakers : La Cina boicotta l’opening night NBA: la tv di stato oscura le Raptors-Pelicans e Clippers-Lakers. La fida fra LeBron e Leonard visibile solo in streaming La querelle fra Cina ed NBA continua. Come ampiamente annunciato, la Cctv, la televisione di stato cinese, ha deciso di boicottare l’opening night NBA oscurando i primi due match andati in scena nella notte italiana. Gli appassionati di basket cinesi non hanno dunque potuto ...

Adesca 16enne sui social e la stupra - poi avviCina anche l’amica : 22enne arrestato a Otranto : Il ragazzo di 22 anni è stato arrestato nella mattinata di martedì dai carabinieri di Otranto per il reato di violenza sessuale su minore. Per lui il Gip ha emesso una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari scattata dopo l'inchiesta nata dalla denuncia della vittima, una ragazzina di 16 anni.Continua a leggere