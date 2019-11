“I suoi dolci sono come Gioielli” La pasticceria del noto chef | ecco quanto costa una

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 18 novembre 2019)paghereste un bignè, una passerella o un cornetto dolce farcito? Iginio Massari, il “Maestro dei maestri pasticceri italiani”,è scritto sul suo sito, a Milano ha aperto unaall’interno di una banca. Ne hanno parlato tutti, perfino all’estero, per cui abbiamo deciso di soddisfare la curiosità andando ad assaggiare alcune delle prelibatezze che il pluripremiato Massari, bresciano classe 1942 e ormai voltodella tv, ha portato nel capoluogo lombardo da quel di Brescia (dove nel 1971 ha aperto laVeneto). I locali dellaMassari si trovano in via Marconi all’angolo con piazza Diaz, alle spalle del Duomo di Milano.Una zona di uffici, banche e musei (vicino c’è il Museo del Novecento) che la sera lasciano spazio ai night club. Per assaggiare le delizie proposte da Massari, però, bisogna fare presto: alle 20 la suachiude. Non ...

