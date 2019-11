CETS Aspromonte | nuovo Forum partecipativo mercoledì 20 novembre

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Confrontarsi con stakeholders, realtà associative e imprenditoriali. Ascoltare proposte e idee per proseguire il percorso di sviluppo turistico in chiave sostenibile. Torna il(Carta Europea del Turismo Sostenibile): il riconoscimento che Europarc ha già conferito al Parco Nazionale dell’, che adesso è pronto per inserire nuove attività nella strategia di sviluppo del turismo sostenibile, con l’inserimento di nuove azioni e il coinvolgimento di nuovi attori. Il2019 si terrà20alle ore 15 alla Camera di Commercio di Reggio Calabria e per la prima volta sarà presente il Coordinamento istituzionale per la promozione e lo sviluppo turistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che, con la sottoscrizione di una specifica azione della, garantirà il supporto ai progetti principali del Parco in ambito internazionale. Tutte le ...

