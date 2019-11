Udine | 16enne prende l' auto della madre per un giro con gli amici | ma si schianta e muore

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) Doveva essere solo una bravata. Invece, si è trasformata in una tragedia. Daniele Burelli,di Fagagna (piccolo borgo in provincia di), la scorsa notte ha preso senza permesso l'e ha fatto uncon alcuni. Poco dopo, il terribile schianto. Il ragazzino, appassionato di motori, è morto sul colpo. I genitori, disperati, dai social, hanno voluto lanciare un accorato appello: "Non fate st*****e"....

