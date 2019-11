Maltempo | temporali e disagi da Nord a Sud | l' Arno spaventa 

Maltempo Campania - allerta gialla prorogata fino a domani sera : vento forte e temporali : La Protezione civile regionale ha prorogato l’avviso di criticità meteo attualmente in vigore fino alle ore 20 di domani, estendendo la criticità gialla per rischio idrogeologico localizzato a tutta la Campania. Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente anche intense. A questo quadro sono associati ancora venti forti da Sud-est, soprattutto lungo la fascia costiera, con ...

Maltempo - allerta rossa da stasera in 11 regioni : temporali e burrasche : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 regioni. Ore 17.30 - Prosegue l'ondata...

Maltempo - ancora temporali e il Po fa paura : allerta meteo in molte regioni - l’elenco completo : Una perturbazione atlantica sta interessando l’Italia portando condizioni di generale Maltempo e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, su tutto il Paese. Situazione critica in Toscana, ma anche a in provincia di Pordenone. Prorogate le allerte meteo in Lazio e Campania. L'allarme della Coldiretti: "Livello del Po salito di 1,5 metri in 24 ore".Continua a leggere

Maltempo Arezzo : da stasera codice arancione per temporali e venti forti : Nuova ondata di Maltempo prevista su Arezzo. Dalle 18 di oggi alle ore 12 di domani è stato emesso codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico e per temporali e venti forti. L’amministrazione comunale raccomanda a tutti i cittadini la massima attenzione e di seguire le indicazioni di sicurezza, riportate nel dettaglio nella app ”Cittadino Informato”. In particolare si raccomanda di prestare attenzione negli ...

Maltempo - arriva una nuova perturbazione con nubifragi - forti temporali - vento e anche neve. Ecco dove : Maltempo, non c?è tregua per l?Italia, colpita da una nuova intensa perturbazione con piogge, nubifragi, forti temporali, vento e anche la neve. Tanti i disagi e nuovo picco...

Maltempo - ancora temporali e venti di burrasca : nuova allerta meteo : allerta rossa sul Veneto, allerta arancione su Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise

Maltempo - temporali e neve sull’Italia. Allerta meteo : l’elenco delle regioni a rischio : Il Maltempo non dà ancora tregua: il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per oggi Allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Basilicata. Nel pomeriggio alto rischio di forti piogge, temporali ma anche nevicate su molte regioni del Paese.Continua a leggere

Maltempo Puglia - allerta meteo per domani : previsti forte vento e temporali : allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali e vento localizzato su tutta la Puglia da questa sera alle 20 e per le successive 24 ore. Rischio idraulico su bacini del Lato e del Lenne, del Candelaro, Cervaro e Carapelle e del Basso Ofanto. Le precipitazioni, informa la Protezione civile regionale, saranno diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul settore Tarantino della Puglia, con quantitativi ...

Previsioni Meteo Roma : violenti temporali risalgono dal Tirreno per la Tempesta Mediterranea - Maltempo tutta la settimana : Previsioni Meteo Roma – Altra significativa fase di maltempo sulla Capitale. Dal pomeriggio-sera di ieri, domenica 10 novembre, un minimo depressionario in azione a Ovest della Sardegna, ha indirizzato nuclei instabili progressivamente più intensi, dal Tirreno verso anche la verticale Romana con piogge e rovesci che si sono andati intensificando in serata. Poi ulteriore peggioramento nel corso della notte e soprattutto al primo mattino, ...

Allerta forte Maltempo al sud - temporali e forti venti - pericolo alluvioni : Roma - Un vortice ciclonico si sta approfondendo dalle prime ore della settimana tra il Tirreno e il Nord Africa e dal suo centro si dipartirà un primo sistema frontale che nel corso di lunedì risalirà la Sicilia per poi estendersi rapidamente al Sud peninsulare con episodi di maltempo anche intenso che si attarderanno nel corso di martedì. A brevissima distanza seguirà un nuovo impulso perturbato che martedì si ...

Previsioni meteo 11 novembre - ancora Maltempo : piogge e temporali in tutta Italia : Le Previsioni meteo per lunedì 11 novembre evidenziano una prosecuzione del maltempo su quasi tutto il Paese, con piogge e temporali diffusi dal Nord al Sud. Proprio il Mezzogiorno sarà particolarmente colpito da fenomeni temporaleschi e da vento forte, con un'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile che riguarderà soprattutto Sicilia, Calabria e Basilicata.Continua a leggere

Previsioni meteo 10 novembre - Maltempo senza fine : breve tregua - poi tornano temporali e neve : Che tempo farà domani, domenica 10 novembre? Anche se non mancheranno le regioni a rischio pioggia, come Toscana, Campania, Basilicata e Calabria, ci sarà una breve tregua dal maltempo, con tempo soleggiato su gran parte della Penisola. Ma durerà poco: la prossima settimana arriveranno sull'Italia due cicloni accompagnati da temporali e nubifragi.Continua a leggere

Previsioni Meteo Napoli : Maltempo a oltranza - allarme dissesto e alluvioni per forti piogge e temporali : Previsioni Meteo Napoli – Ultime 48 ore all’insegna di una instabilità piuttosto accesa sul capoluogo campano. La vecchia circolazione depressionaria atlantica, che da una settimana sta governando il tempo su gran parte d’Italia, continua a sfornare nuclei perturbati, esaltati dalle tiepide acque del Tirreno, in direzione anche del capoluogo partenopeo. Malgrado sia in assorbimento graduale, il flusso instabile portante ...

Previsioni Meteo Napoli : ancora Maltempo con piogge e temporali - i dettagli : Previsioni Meteo Napoli – Va approfondendosi il nuovo sistema instabile anche verso il Tirreno centro-meridionale. Le anse cicloniche ancora non sono bene attive in corrispondenza del capoluogo campano, con transito di alcuni nuclei instabili, ma irregolari, solo in qualche caso associati a brevi rovesci nemmeno ovunque, con apporto di qualche millimetro sulle aree metropolitane, magari qualche pioggia più intensa sui settori di ...