Il politico statunitense Andrew Yang vuole regolarizzare l' utilizzo delle loot box nei

Fonte : eurogamer

(Di domenica 17 novembre 2019) Lebox sono diventati un pilastro del business videoludico, ma sono anche al centro di aspre critiche da parte dei giocatori e non solo loro.Negli ultimi anni diversi paesi hanno infatti iniziato a investigare sul modello economico adottato in alcuni titoli, come Overwatch, FIFA, Battlefield e Fortnite, giusto per citarne alcuni, arrivando persino a catalogare lebox come vero e proprio gioco d'azzardo e chiedendo ai publisher di rimuoverle dai propri giochi. Il temamicrotransazioni ebox è anche uno dei punti toccati dalle proposte avanzate daamericano e candidato alle primarie democratiche. Leggi altro...

