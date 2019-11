Venezia | mutui sospesi per un anno Domani un nuovo picco

Venezia - mutui sospesi per un anno - sindaco Brugnaro commissario straordinario : È stata firmata l'ordinanza di Protezione Civile per l'utilizzo dei primi 20 milioni stanziati dal Governo per fare fronte all'emergenza acqua alta a Venezia. In particolare, il...

Venezia - domenica acqua a 160 centimetri. Ordinanza Protezione civile : “Rimborsi e stop a mutui per un anno. Brugnaro commissario” : Torna l’acqua alta a Venezia dopo il picco di martedì. Per le 12:30 di domenica è annunciata una massima di 160 centimetri. Il Centro maree del Comune segnala inoltre per le 3.00 di questa notte una marea di 130 centimetri. Da lunedì si passerà a una massima di 105 centimetri nella notte per poi veder scemare il fenomeno. Sabato mattina la marea ha toccato alle 11.25 una massima di 97 centimetri. Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ...

Venezia : D'Uva - 'ripartire da moratoria per aziende su mutui e contributi' : Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "A Venezia ripartiamo dalla proposta di Luigi Di Maio: moratoria su mutui e contributi subito. aziende, commercianti e famiglie devono avere il massimo supporto in questo momento devastante, in cui ci sono in ballo vite umane, oltre che la storia di una città e dell'inter

Venezia : da Intesa Sanpaolo 100 milioni di euro per i danni - sospese le rate dei mutui : Intesa Sanpaolo, al fine di rispondere nel più breve tempo possibile alla situazione di emergenza venutasi a creare nella città di Venezia, la sua provincia e il suo litorale, ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a seguito dell’eccezionale maltempo. In particolare, il plafond è destinato alle famiglie, alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti che hanno ...