I giganti fin-tech puntano sul cliente | le banche ascoltano ancora il vetusto management

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) Volevate una conferma di quanto sosteniamo da tempo? E’ arrivata! Secondo il Barometro della fiducia di Edelman, la più grande società di consulenza in comunicazione e relazioni pubbliche a livello globale, la fiducia negli istituti finanziari è la più bassa registrata se paragonata ai livelli di fiducia di tutti gli altri settori di business. Tuttavia, secondo una ricerca, fornitaci in anteprima, condotta da Trustpilot, la piattaforma di recensioni più influente al mondo, il settore del fin-costituisce un’eccezione. Più del 40% degli intervistati, infatti, ritiene che le aziende di questa branca del settore finanziario siano “altamente affidabili”. Il motivo è semplice: queste attività nate in tempi più recenti non si portano dietro lo stesso pesante bagaglio delle aziende finanziarie tradizionali. La sfida per queste giovani aziende è, dunque, quella di mantenere e rafforzare la ...

