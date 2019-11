Tebas | “Liga più equilibrata grazie al controllo finanziario”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 15 novembre 2019) Mai più titoli vinti con oltre 100 punti, e squadre piccole che rimpiccioliscono sempre di più. La Liga ha trovato un equilibrioalle misure difinanziario messe in campo negli ultimi anni. Lo ha dichiarato il presidente della Liga Javier. Nella stagione in corso ci sono ben cinque squadre in due punti nelle prime cinque posizioni, e la distanza tra prima e nona squadra in classifica è la più bassa dal 1998. “Le misure difinanziario in atto da sei anni fa hanno consentito alle società di ridurre i propri debiti e di offrire loro una maggiore capacità di investimento e di trattenere i propri giocatori. I club più piccoli sono migliorati”. Per esempio, dice, il passaggio a un metodo centralizzato per la vendita dei diritti televisivi ha contribuito ad aumentare la competitività del torneo, perché i ricavi della maggior parte dei club ...

