Il report della sessione mattutina d’allenamento del Napoli

Ponte Morandi - il Riesame : “Sospendere dieci tecnici Spea per falsi report su viadotti”. Il pm : “Una sistematica violazione della normativa” : Sospendere per un anno 10 tecnici di Spea, società controllata da Autostrade, per i presunti report fasulli sullo stato di salute di ponti e viadotti della rete gestita da Autostrade per l’Italia. È la decisione del tribunale del Riesame di Genova che ha accolto la richiesta della procura, rappresentata dal pm Walter Cotugno, che aveva chiesto l’interdizione di 11 tra ex dirigenti e tecnici di Spea, la società che si occupava di ...

Giorgia Meloni contro report : la verità non andata in onda sugli account "anomali" della leader : L'account social di Giorgia Meloni vanta un collegamento anomalo con quelli di Trash Italiano e della cantante Francesca Michelin. Una tesi sostenuta da Report che in occasione della puntata del 28 ottobre ha dato vita a un servizio senza fondamenta. L'idea, quella per cui la leader di FdI possieda

“Casamonica - le mani su Roma” - nel reportage sul Nove anche un racconto della sindaca Raggi : “A 18 anni capii perché quella era zona franca” : “C’è un clan che ha puntato tutto sulla violenza e ha costruito un impero con l’usura e il traffico di droga. Un clan che sguazza nell’oro, che parla una lingua in codice difficile da capire, che si regge sui vincoli familiari. Sono i Casamonica”. Il giornalista Nello Trocchia introduce così “Casamonica – Le mani su Roma”. reportage in due parti in prima tv giovedì 31 ottobre e lunedì 4 Novembre alle 21:25 in esclusiva sul Nove per raccontare un ...

report - Tiramani della Lega annuncia esposto ad Agcom : 'Violato il silenzio elettorale' : Continuano le polemiche sulla puntata di lunedì scorso di Report, incentrata sulla vicenda dei presunti fondi russi ricevuti dalla Lega. Dopo la spaccatura in seno al Cda Rai, nella giornata di sabato su Rai 3 è stata mandata in onda la replica della trasmissione, e ciò ha suscitato la pronta reazione del capogruppo Vigilanza Rai del Carroccio, Paolo Tiramani, il quale ha annunciato che verrà presentato un esposto all'Agcom per violazione del ...

Che Tempo Che Fa - Sigfrido Ranucci su La fabbrica della paura : "report andrà in onda - in Rai sono e mi sento libero" : "Siamo stati sotto tiro incrociato per una settimana" ha rivelato Sigfrido Ranucci, ospite della puntata di domenica 27 ottobre 2019 di Che Tempo Che Fa, il talk show di prima serata di Fabio Fazio, in onda su Rai 2. Il giornalista è intervenuto per riassumere i punti salienti del caso sollevato dalla trasmissione Report, che conduce dal 2017, che tanto ha fatto discutere i giornali negli scorsi giorni. Si tratta dell'inchiesta che ha preso ...

Cda Rai : due consiglieri di Lega e FdI attaccano report per violazione della par condicio : La puntata di Report dello scorso lunedì, incentrata sul caso Russiagate, ha avuto molte ripercussioni, e non solamente nel dibattito politico. Secondo Repubblica infatti il programma sarebbe finito nel mirino del Cda della Rai e due consiglieri del centrodestra hanno espresso la loro contrarietà per il modo in cui è stata trattata la vicenda, ed hanno accusato oltretutto il programma di aver violato le regole della par condicio. Intanto il ...

report Anticipazioni : stasera la prima puntata della nuova stagione : Al via la nuova stagione con Sigfrido Ranucci, vi sveliamo i temi che verranno trattati in questa prima puntata.

report : le mail di Siri per avere Putin alla scuola della Lega : Le mail originali di Armando Siri, ex sottosegretario leghista alle Infrastrutture del Governo Conte I e indagato a Roma per corruzione, che chiede nel 2015 in via riservata l’intervento del presidente russo Vladimir Putin nella scuola di Formazione politica della Lega e a Bielorussia ed Estonia il “placet” per la sua legge Flat Tax che deve presentare in Italia. Sono solo alcuni dei documenti in possesso di Report, la ...

Autostrade - falsi report dei viadotti : altri 5 ponti nel mirino della procura di Genova : L’inchiesta, nata da quella sul crollo del ponte Morandi, sui presunti report fasulli per ‘migliorare’ le condizioni dei viadotti di Autostrade si allarga. La procura di Genova ha messo altri 5 ponti nel mirino dopo aver analizzato mail e documenti sequestrati contestualmente all’esecuzione delle 9 misure cautelari nei confronti di dirigenti e funzionari di Autostrade per l’Italia e Spea. Come anticipato dal Secolo ...

Lotta al lavoro nero - report della Guardia di Finanza sui controlli estivi : Pescara - La Guardia di Finanza di Pescara nella sua veste di polizia economico - finanziaria ha incentivato l’attività di contrasto al fenomeno del sommerso da lavoro, ancor più nel particolare periodo estivo appena conclusosi. In tale ambito è stato eseguito un articolato piano intervenziale su tutto il territorio di competenza dal dipendente Gruppo di Pescara, che ha effettuato circa 100 controlli ad altrettante attività ...

Lotta al lavoro nero - report della Guardia di Finanza sui controlli estivi : Pescara - La Guardia di Finanza di Pescara nella sua veste di polizia economico - finanziaria ha incentivato l’attività di contrasto al fenomeno del sommerso da lavoro, ancor più nel particolare periodo estivo appena conclusosi. In tale ambito è stato eseguito un articolato piano intervenziale su tutto il territorio di competenza dal dipendente Gruppo di Pescara, che ha effettuato circa 100 controlli ad altrettante attività ...

Infortunio D’Alessandro - report medico : la nota della Spal : Infortunio D’Alessandro – La Spal, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato le ultime novità sul calciatore biancazzurro. “In seguito all’Infortunio rimediato nel corso della gara di serie A TIM Sassuolo-Spal di domenica 22 settembre – si legge – il calciatore biancazzurro Marco D’Alessandro ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore ...

Il report di Amnesty International sulle violenze della polizia a Hong Kong : (foto: NTHONY WALLACE/AFP/Getty Images) Alcuni dei manifestanti che negli ultimi mesi sono scesi in piazza a Hong Kong per chiedere più democrazia e meno ingerenza da parte della Cina, sono stati arrestati in modo arbitrario e hanno subito violenza anche quando erano a terra, con le mani ammanettate dietro la schiena. Una percentuale di loro è stata anche minacciata e torturata in carcere. Gli abusi della polizia emergono da un report di Amnesty ...