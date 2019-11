League of Legends | Alexandria Ocasio-Cortez festeggia il raggiungimento del rank argento

Red Bull Factions 2019 : prosegue la strada verso la finale del torneo di League of Legends più appassionante d'Italia : prosegue la strada verso la finale del Red Bull Factions, il torneo di League of Legends tra fazioni targato Red Bull. Il 7 novembre è infatti iniziata la fase The Tower, la novità di questa quarta edizione che vedrà i team qualificati e le wild card impegnati per le prossime quattro settimane. Vediamo di seguito tutti i dettagli con il comunicato ufficiale: Leggi altro...

FunPlus Phoenix campioni del mondo di League of Legends : è trionfo cinese per il secondo anno : Un anno fa il giocatore coreano Doinb aveva annunciato ai microfoni di ESPN la volontà di ritirarsi. Oggi è il campione del mondo di League of Legends con il team cinese dei FunPlus Phoenix, organizzazione che al momento dell’addio alla scena competitiva era riuscita a convincerlo a provare ancora. Domenica ha festeggiato il suo primo successo internazionale all’Accor Hotels Arena di Parigi, nel centralissimo quartiere di Bercy. ...

League of Legends : la squadra cinese FunPlus PhoeniX ha vinto il Campionato Mondiale : Il team cinese FunPlus PhoeniX (o FPX) è arrivato in testa alle finali del Campionato Mondiale League of Legends di quest'anno contro il team europeo G2 Esports (G2). Di fronte alla folla, FPX ha vinto contro gli sfidanti europei per 3 a 0. G2 aveva sperato di essere la prima squadra occidentale a vincere la Summoner's Cup in otto anni."Abbiamo perso 3 a 0, ma manterremo la testa alta per il prossimo anno", ha dichiarato il tecnico Fabian ...

League of Legends : domenica 10 novembre la finale dei mondiali a Parigi - attesi 20.000 spettatori dal vivo : Ventiquattro squadre hanno iniziato poco più di un mese fa il lungo percorso ai Worlds 2019, il mondiale di League of Legends. Una competizione itinerante che li ha portati a sfidarsi tra Berlino, con la fase a gironi, e Madrid, con la fase a eliminazione diretta. Solo per due squadre il sogno di alzare il trofeo, la Summoners Cup, è ancora realtà: sono gli europei G2 Esports e i cinesi FunPlus Phoenix, campioni delle rispettive competizioni ...

Death Stranding su Twitch registra il doppio delle visualizzazione di League of Legends : Death Stranding è disponibile da poche ore sul mercato, e naturalmente anche su Twitch. Il gioco di Hideo Kojima ha riscosso successo sulla piattaforma di streaming, tanto da registrare il doppio delle visualizzazione di successi conclamati come League of Legends.In particolare, attualmente gli utenti che stanno guardando qualcun altro giocare Death Stranding su Twitch sono circa 180.000, e per darvi un metro di paragone titoli del calibro di ...

Recensione League of Legends : League of Legends (abbreviato LOL) è un gioco online sviluppato e pubblicato dalla Riot Games e disponibile sia su Microsoft Windows che macOS. Disponibile in tante lingue tra cui anche l’italiano. Il primo League of Legends nacque diversi anni fa, intorno al 2009, riscuotendo un gran bel successo e rientrando tra i giochi più gettonati il cui risultato è stato prodotto dal contributo di modder che hanno ampliato ...

League of Legends ci mostra la prima skin firmata Louis Vuitton : Il mese scorso Riot Games aveva annunciato una collaborazione con la casa di moda Louis Vuitton per creare delle skin da inserire all'interno del MOBA League of Legends. Oggi possiamo dare uno sguardo alla prima skin annunciata: chiamata True Damage Qiyana Prestige Edition, la skin mostra l'arma dell'eroina ricoperta dall'iconico logo.La skin di Qiyana è stata disegnata da Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni femminili di ...

League of Legends e gli eSport visti attraverso un divertente sketch di Saturday Night Live : Tenere traccia di tutto ciò che accade durante una partita di League Of Legends può essere complicato, anche se si è un giocatore esperto o un presentatore. Ma è completamente impossibile se di solito si ha a che fare con sport completamente diversi ed è questo il caso.All'interno del Saturday Night Live, un esilarante sketch ha visto Chance The Rapper nei panni di Lazlo Holmes, un reporter NBA che si è lanciato nella presentazione di uno sport ...

I giocatori di League of Legends hanno trascorso 160 miliardi di ore sul gioco : League of Legends potrebbe essere considerato tranquillamente il gioco più grande del mondo o, comunque, rientra tra i giganti del settore. Riot ha recentemente svelato che il conteggio dei giocatori di League of Legends raggiunge regolarmente otto milioni di utenti simultanei e, uno dei migliori giochi per PC, ha risucchiato nel gioco gli utenti per un numero di ore maggiore rispetto alla lunghezza totale della storia umana!"160 miliardi di ore ...

10 anni di League of Legends : Tutte le novità di RIOT : Iniziati i festeggiamenti del 10° anniversario di League of Legends, celebre MOBA pubblicato in America del Nord ed Europa il 27 ottobre 2009, e che secondo un articolo di Forbes del 2012 è diventato il gioco più utilizzato in entrambi i continenti in termine di ore giocate. Gli sviluppatori hanno già reso note molte delle novità in arrivo, alcuni dei quali ne parleremo qui sotto: League of Runeterra: Gioco di carte simile ad Heartstone, ...

League of Legends Wild Rift - prova : "Un piccolo passo per Riot, un grande passo per l'umanità", direbbe qualcuno nel vedere questo nuovo titolo, ed effettivamente League of Legends - Wild Rift promette di rivoluzionare il mondo del gaming.Il progetto nasce dalla necessità di ampliare al ben più noto fratello maggiore l'accessibilità al mercato mobile, prendendo come pubblico di riferimento un target totalmente diverso da quello attuale e portando ad un nuovo gradino evolutivo ...

Riot Games annuncia il documentario League of Legends Origins - il simulatore LoL Esports Manager e l'ente benefico Karma : Continua la carrellata di annunci da parte di Riot Games, dal nuovo card game strategico Legends of Runeterra fino all'interessante hero shooter tattico Project A.Ora vi riportiamo altri 3 annunci dal comunicato ufficiale.Il primo riguarda il documentario League of Legends Origins: "League of Legends Origins è un documentario del celebre Leslie Iwerks. In esso, Iwerks esplora l'ascesa di LoL e della community che hanno reso LoL uno dei giochi ...

League of Legends accoglie il nuovo campione Senna con uno splendido trailer animato : Ovviamente i festeggiamenti per il decimo anniversario di League of Legends non potevano ignorare in toto il protagonista assoluto dell'evento e anche per il MOBA sono in arrivo delle novità molto interessanti a partire dall'introduzione di un nuovissimo campione.Introdotta attraverso uno splendido trailer animato che trovate poco più in basso, Senna è il nuovissimo campione pronto a invadere il Rift. Originariamente è una delle tante anime ...