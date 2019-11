Gli studenti “insoumis” cacciano Hollande dall’ateneo

Quale energia futura? Luca Parmitano risponderà alle domande deGli studenti : Giorni intensi per l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che venerdì 15 novembre sarà protagonista della prima di una serie di impegnative attività extra veicolari, o EVA. Nonostante ciò, mercoledì 13 novembre Parmitano si collegherà con due scuole pugliesi per rispondere alle domande degli allievi della European High School di Brindisi e dell’I.I.S.S. Majorana-Laterza di ...

Cerveteri - sindaco Pascucci con Gli studenti per la scuola Mattei : Cerveteri, sindaco Pascucci con gli studenti per la scuola Mattei – Delegazione alla Città Metropolitana – Questa mattina il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, insieme ad una delegazione composta dai quattro rappresentanti di Istituto, da due docenti e da un genitore membro del Consiglio di Istituto dell’Enrico Mattei si è recato presso la Città Metropolitana, Ente titolare del plesso, per segnalare la gravissima situazione di ...

A Brindisi c’è una scuola in cui Gli studenti entrano alle 9. E sono più bravi e attenti in classe : Su Repubblica il caso, unico in Italia, di una scuola in cui gli studenti entrano in classe alle 9, ovvero un’ora dopo rispetto a tutti gli altri istituti. Si tratta dell’Istituto Tecnico Industriale Majorana, a Brindisi (1300 alunni). sono due le classi che, da un anno, hanno sperimentato l’ingresso posticipato. Ora sono arrivati i primi risultati, incoraggianti, e ne saranno coinvolte altre. I dati raccolti ...

Siena - pestarono due studenti : identificati Gli aggressori : Valentina Dardari Si tratterebbe di giovani senesi già conosciuti per episodi analoghi. Fondamentali le testimonianze dei presenti al momento dell’aggressione Sono stati identificati i due aggressori, entrambi italiani, che lo scorso febbraio in un locale di Siena avevano pestato due giovani studenti universitari arrivati nella discoteca per passare una serata in compagnia. Si tratterebbe di due ragazzi ventenni del luogo, già noti ...

Predappio - per il Comune il Treno della Memoria è di parte : niente contributo aGli studenti. Si fa avanti Raggi : «Il Treno della Memoria è di parte». Con questa giustificazione il Comune di Predappio ha negato il contributo alla partecipazione di due ragazzi delle scuole superiori al...

AGli studenti piace l'autogestione : L′8 novembre gli alunni delle scuole di tutta Italia hanno partecipato alla manifestazione organizzata dai sindacati studenteschi in diverse città, dando il via all’autunno caldo della scuola. Potrebbe essere il fischio di inizio dell’ondata di scioperi che, come ogni anno, vede gli istituti al centro delle mobilitazioni con l’organizzazione di autogestioni, occupazioni e cogestioni.Noi di Skuola.net abbiamo ...

Fulmine colpisce in pieno una scuola : panico tra Gli studenti - i vigili del fuoco sono ancora sul posto : Un Fulmine ha colpito in pieno una scuola creando il panico a Pozzuolo del Friuli. E’ accaduto all’Ipsaa Stefano Sabbatini, il cui edificio è stato invaso dal fumo alcuni minuti fa, intorno alle 14. Prima si è sentito un forte boato e poi il fumo ha invaso tutte le stanze dell’istituto scolastico. Sembra che gli studenti presenti siano tutti stati messi al sicuro. Sul posto ci sono ora i vigili del fuoco. Seguono ...

Salute : il tabacco viene consumato dal 47.3% deGli studenti italiani : A provare il fumo di sigaretta almeno una volta nella vita sono stati, nel 2018, il 56,9% degli studenti, circa un milione e mezzo, con un andamento in calo costante dal 2000, quando rappresentavano il 67,5%. La prevalenza aumenta con l’eta’ mentre, per quanto riguarda il sesso, dopo i 16 anni le femmine mostrano quote piu’ alte dei coetanei, con una forbice che torna ad ampliarsi nel 2018 (55,9% vs 58,0%) dopo la riduzione ...

Modica - nuovi locali per Gli studenti del Liceo Coreutico : nuovi locali in corso Umberto per gli studenti del Liceo Coreutico di Modica. Completati i lavori di messa a norma impianto elettrico

Maltempo - scuole chiuse a Benevento : Gli studenti esultano - “Che mondo sarebbe senza Mastella?” : “Che mondo sarebbe senza Mastella?”. E’ il meme che sta girando in queste ore nelle chat di docenti e alunni. L’immagine riprende e modifica, ma di poco, immagine e slogan di una celebre crema alla nocciola e, in maniera ironica, riassume l’entusiasmo degli studenti che domani mattina non dovranno andare a scuola per via del Maltempo e della conseguente ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura di tutti i ...

Spazio : Parmitano risponderà alle domande deGli studenti delle scuole “G. B. Perasso” di Milano e “G. B. Giorgini” di Montignoso : Quali effetti personali si è portato a bordo Luca Parmitano per il tempo libero? Ci sono differenze tra la missione attuale, denominata Beyond, e la precedente – denominata Volare – del 2013? Scopriamolo insieme agli studenti delle scuole “G. B. Perasso” di Milano e “G. B. Giorgini” di Montignoso che, grazie al collegamento organizzato da ARISS e AMSAT Italia, potranno parlare via radio con ...

L’astronauta Parmitano aGli studenti : “I confini possono essere spostati sempre più in là se si ha la volontà” : Sulla Stazione Spaziale Internazionale “sono certo che arriveranno alcuni di voi“, “quelli che lo vorranno. Lo Spazio è un’ottima metafora per dire che i confini possono essere spostati sempre più in là se si ha la volontà. L’augurio che posso darvi è di continuare a guardare avanti a vedere lontano“: lo ha dichiarato l’astronauta Luca Parmitano, in collegamento dalla ISS, intervenendo ...

Sciopero scuola : lezioni a rischio 11 e 12 novembre - l'8 protesteranno Gli studenti : Il comparto scuola dovrà far fronte ad un paio di scioperi nel mese di novembre. Nei prossimi giorni si assisterà a delle agitazioni sindacali che verranno anticipate da una protesta studentesca a livello nazionale. Cominciando proprio da quest’ultima, nella giornata di venerdì 8 novembre si terrà una manifestazione da parte degli studenti di tutta Italia che denunciano i tagli all’istruzione da parte del Governo. Si chiede un cambiamento ...