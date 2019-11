Sherlock Holmes Gioco di Ombre film stasera in tv 13 novembre | cast | trama | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 13 novembre 2019)diè ilin tv mercoledì 132019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVdiin tv:La regia è di Guy Ritchie. Ilè composto da Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry, Kelly Reilly, Geraldine James, William Houston, Eddie Marsan, Gabrielle Scharnitzky, Paul Anderson, Shonn Gregory, Affif Ben Badra.diin tv:L’investigatoreinsieme all’immancabile assistente Dottor Watson, deve indagare sulla morte del principe d’Austria avvolta nel mistero. Indaga sul fatto anche l’ispettore Lestrade, che segue la pista del suicidio....

cristianalaz : @anonimanapolet1 Non occorre vestire i panni di Sherlock Holmes, credimi. Ciascuno è comunque libero di fare le pro… - cineblogit : Stasera in tv: 'Sherlock Holmes - Gioco di ombre' su Italia 1 - cineblogit : Stasera in tv: 'Sherlock Holmes - Gioco di ombre' su Italia 1 -