Maltempo a Napoli | l' urlo di de Magistris | «Noi sindaci lasciati col cerino in mano»

Napoli - giovedì scuole aperte : «Ma sono 31 gli istituti danneggiati dal Maltempo» : Domani a Napoli si torna a scuola. Dopo le chiusure, nelle giornate di oggi e di ieri, decise dall'amministrazione comunale a seguito dell'allerta meteo emesso dalla Protezione civile...

Maltempo su Napoli - voragine inghiotte automezzo dei rifiuti davanti alla scuola : voragine davanti la scuola inghiotte una macchina spazzatrice. È quanto successo poco fa nella centralissima piazza Gramsci a Giugliano davanti l'ingresso del Primo Circolo Didattico....

Previsioni Meteo Napoli : forti piogge con 50/60 mm nelle ultime 24 ore e vento forte. Maltempo pesante a oltranza : Previsioni Meteo Napoli – pesante Maltempo sul capoluogo partenopeo e su tutto l’hinterland. Da ieri l’area è sferzata da venti forti in prevalenza meridionali, fino a 100/120 km/h su alcuni settori insulari, costieri e sui promontori interni, specie della Penisola Sorrentina. Oltre al vento tempestoso a completare un quadro Meteorologico particolarmente perturbato, forti piogge e rovesci intensi, ricorrenti nelle ultime 24 ...

Maltempo - voragine a Napoli : famiglie evacuate - “tragedia sfiorata” [FOTO] : Grossa voragine a Napoli, in via Masoni: la sede stradale è sprofondata in un’area di cantiere a causa delle forti piogge della scorsa notte. Il presidente della III Municipalità, Ivo Poggiani, in un post su Facebook parla di “tragedia sfiorata“. “L’altro ieri intervengono i Vigili del Fuoco e Protezione Civile per uno sprofondamento stradale su un tratto appena interessato dai lavori di rifacimento del manto ...

Maltempo - vento forte : disagi nei collegamenti Termoli-Tremiti e nel Golfo di Napoli : Il forte vento che in queste ore spira nel Tirreno Meridionale sta determinando la sospensione di numerose corse di aliscafi e navi per Ischia e Procida: da metà mattinata i mezzi veloci per le due isole sono rimasti fermi nei porti, navigano a singhiozzo invece le navi. Il vento rende problematici anche i collegamenti marittimi effettuati con navi traghetto. Interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia): ...

Allerta meteo rossa Sud - Maltempo Centro-Nord/ Scuole chiuse : Napoli - Lecce e Venezia : Allerta meteo in mezza Italia: rossa al Sud, arancione in Puglia e gialla in altre 9 regioni. Emergenza maltempo, Scuole chiuse a Napoli, Lecce, Venezia

Maltempo - scuole chiuse domani a Napoli - Anzio e in molti comuni in Calabria - Puglia e Sicilia : scuole chiuse per il Maltempo in diverse zone d'Italia. Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis per la giornata di domani, martedì 12 novembre, ha disposto la sospensione...

Previsioni Meteo Napoli - è allerta : forti piogge e Maltempo a oltranza per tutta la settimana : Previsioni Meteo Napoli – Una lieve pausa ha concesso in maltempo per il corso di questo fine settimana, ma decisamente transitoria. Nella sostanza si è compiuto un avvicendamento fra strutture depressionarie, una in evoluzione verso Sud-Sudest, un’altra fresca già attiva sui settori centro-occidentali del bacino e, nel passaggio di consegna, il capoluogo partenopeo ha beneficiato di una fase più tranquilla. Ma già stamani si ...

Napoli - “I Sabato dello Screening” : tante visite nonostante il Maltempo : Un nuovo Sabato all’insegna della salute e della prevenzione e una nuova grande risposta da parte dei cittadini. Nonostante la pioggia, “I Sabato dello Screening” ha registrato ancora una volta numeri importanti con tantissimi cittadini desiderosi di farsi visitare dalla Squadra nel poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 Centro. «La nostra iniziativa – dice il direttore generale Ciro Verdoliva – è ormai sinonimo di ...

Previsioni Meteo Napoli : Maltempo a oltranza - allarme dissesto e alluvioni per forti piogge e temporali : Previsioni Meteo Napoli – Ultime 48 ore all’insegna di una instabilità piuttosto accesa sul capoluogo campano. La vecchia circolazione depressionaria atlantica, che da una settimana sta governando il tempo su gran parte d’Italia, continua a sfornare nuclei perturbati, esaltati dalle tiepide acque del Tirreno, in direzione anche del capoluogo partenopeo. Malgrado sia in assorbimento graduale, il flusso instabile portante ...

Maltempo Napoli - cadono calcinacci in un sottopasso : colpita un’auto : Caduta di calcinacci nel sottopasso Claudio, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli: colpita un’automobile in transito, il conducente non è rimasto ferito. La caduta molto probabilmente si è verificata per le forti piogge che stanno interessando da ore la citta’. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, la protezione civile ed i vigili del fuoco. Dopo un interevento di spicconamento, il sottopasso e’ stato ...

Maltempo Napoli : voragine in viale Calascione a causa di infiltrazioni d’acqua : In viale Calascione, nella zona di Monte di Dio, a Napoli, questa notte si è aperta una voragine a causa di infiltrazioni di acqua. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale ed il tratto di strada è stato transennato. Tecnici di ABC e del servizio fognature del Comune di Napoli sono al lavoro per individuare l’origine della infiltrazione di acqua. L'articolo Maltempo Napoli: voragine in viale Calascione a causa di infiltrazioni ...