Legends Of Runeterra : in arrivo la seconda Preview Patch : Oggi Riot Games annuncia la seconda tanto attesa Preview Patch per Legends of Runeterra, il nuovo gioco di strategia di carte ambientato nell'universo di League of Legends. Vediamo di seguito cosa cambia con il comunicato ufficiale Riot:Questa Preview Patch si basa sulla modalità "Expeditions", dove verrà affrontato il gameplay draft per il CCG, dove si dovranno battere il maggior numero di avversari possibili con un set di carte in evoluzione. ...

Legends of Runeterra : Riot Games spiega il sistema di progressione assolutamente non pay-to-win : Uno dei problemi dei giochi di carte collezionabili è senza dubbio quello di raccogliere carte che possano andar bene per la costruzione di un mazzo competitivo. Mentre questo lavoro può risultare costoso, Riot Games con il suo nuovo gioco, Legends of Runeterra, sta cercando di risolvere il problema con un nuovo sistema progettato per offrire ai giocatori le carte che desiderano senza spendere soldi reali.Innanzitutto i vari premi che troverete ...

Siamo in diretta con Legends of Runeterra : In questo momento Siamo in diretta con il nuovo gioco di carte strategico da poco presentato da Riot Games.Stiamo parlando di Legends of Runeterra, il card game gratuito per PC e mobile ambientato nel mondo di League of Legends.Come appreso dal comunicato stampa ufficiale di Riot Games, "in LoR saranno presenti carte dedicate ai famosi campioni di LoL e a nuovi personaggi provenienti dalle varie regioni di Runeterra, ciascuna con un proprio ...

Legends of Runeterra è il nuovo gioco di carte strategico gratuito per PC e mobile ambientato nel mondo di League of Legends : Riot Games, sviluppatore ed editore di League of Legends (LoL), ha annunciato l'uscita di Legends of Runeterra (LoR), un gioco di carte strategico gratuito per PC e dispositivi mobile ambientato nel mondo di League of Legends. Il titolo, provato in anteprima per voi, sarà disponibile nel 2020 ma già da ora è possibile effettuare la pre-registrazione.In LoR saranno presenti carte dedicate ai famosi campioni di LoL e a nuovi personaggi provenienti ...

Riot Games annuncia Legends of Runeterra : Riot Games, sviluppatore ed editore di League of Legends (LoL), ha annunciato l’uscita di “Legends of Runeterra” (LoR), un gioco di carte strategico gratuito per PC e dispositivi mobili ambientato nel mondo di League of Legends. Il titolo sarà disponibile nel 2020 ma già da ora è possibile effettuare la pre-registrazione. In LoR saranno presenti carte dedicate ai famosi campioni di LoL e a ...