Legge elettorale - la maggioranza dice no a uninominale e a proporzionale puro : Intanto si procede per esclusione. Ed è già un primo passo. Il vertice di maggioranza sulla Legge elettorale ha tagliato, mettendolo nero su bianco in un documento comune, le ‘ali’ estreme: via i collegi uninominali maggioritari e via il proporzionale puro, stile Prima Repubblica. Il campo da gioco, per dirla con Federico Fornaro, è stato delimitato. C’è anche un timing ambizioso: l’impegno a ...

L.elettorale : maggioranza d’accordo su cosa non vuole - distanze su soluzione/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Sul doppio turno Leu ci sarebbe. La proposta Pd, infatti, prevede un proporzionale con soglia bassa, ipotizzabile al 2 per cento, al primo turno. Dettaglio, quest’ultimo, gradito a Leu. Mentre Italia Viva non si sbilancia: “Per noi entrambi i modelli hanno degli aspetti positivi. Vediamo come procede il lavoro, siamo appena all’inizio e il clima di oggi è stato davvero costruttivo, sono convinto che ...

Legge elettorale : maggioranza - testo a Camera entro 20 dicembre : La maggioranza di governo, al termine del primo vertice sulla Legge elettorale, ha stabilito la road map della riforma, che prevede l'incardinamento del testo della proposta di Legge sul nuovo sistema di voto in commissione alla Camera tra il 16 e il 17 dicembre. La maggioranzaha condiviso la non praticabilità di "soluzioni fondate su collegi uninominali maggioritari né modelli proporzionali senza correttivi".

L.elettorale : documento maggioranza - ‘testo in commissione tra 16 e 20 dicembre’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Il primo incontro di maggioranza sulla legge elettorale è stato positivo, nel solco di quelli precedenti”. Si legge nel testo unitario concordato nel vertice di maggioranza con il ministro Federico D’Incà sulla legge elettorale. Questo il timing convenuto: “Abbiamo condiviso un calendario con due incontri nelle prossime due settimane, con l’obiettivo di incardinare la legge ...

E' terminato il vertice di maggioranza con il ministro Federico D'Incà sulla legge elettorale. Alla riunione hanno partecipato i capigruppo di Camera e Senato e i capigruppo in commissione Affari costituzionali, al netto di alcune assenze come quella di Maria Elena Boschi. L'incontro è durato quasi 2 ore.

L.elettorale : domani vertice maggioranza - primo incontro per accorciare distanze/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Tra le ipotesi in discussione nel Pd c’è il proporzionale con tetto alto o la legge dei sindaci con doppio turno. Marcucci assicura che una posizione verrà definita non appena la maggioranza troverà un accordo: “Credo che quando troveremo un accordo sul modello, Zingaretti convocherà la direzione per l’approvazione. Andremo sulla legge che troverà maggiori condivisioni in Parlamento”. Un modello ...

Si terrà mercoledì alle 15 un vertice di maggioranza sulla legge elettorale. Si apprende da fonti parlamentari.

Pdl maggioranza a Camera - verso primo incontro su legge elettorale : La maggioranza ha presentato alla Camera la prima tranche del pacchetto riforme, con l'obiettivo di controbilanciare gli effetti del taglio dei parlamentari. Si tratta delle prime tre riforme contenute nel documento di impegno sottoscritto da Pd, M5s, Leu e Iv. Ovvero, la riduzione da tre a due del numero dei delegati regionali che compongono la platea che elegge il Capo dello Stato e la modifica dell'elezione del Senato su base regionale, che ...

Dopo la batosta umbra - la maggioranza riprende con le riforme. A dicembre - legge elettorale : Due diversi ddl costituzionali, uno da avviare alla Camera e l'altro gia' all'esame del Senato - ma che subira' modifiche - per mettere in pratica il primo step di riforme contenuto nell'accordo di maggioranza, siglato lo scorso 7 ottobre, e scritto nero su bianco in un documento di impegni. E' l'ipotesi a cui si sta lavorando, ma la decisione definitiva sul metodo da seguire e, di conseguenza, sui provvedimenti da presentare, sara' presa solo ...

Riforme - la maggioranza conferma l’accordo sulle 4 misure. Legge elettorale entro dicembre : La maggioranza ha confermato l’intenzione di portare avanti la 4 Riforme costituzionali su cui si era accordata il 7 ottobre, alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari. Il tavolo a cui hanno partecipato tutti i capigruppo ha rinnovato l’intesa e si è aggiornato a domani (mercoledì) alle 12 a Palazzo Madama. Le Riforme riguardano l’omogeneizzazione dell’elettorato attivo e passivo di Senato e Camera (18 anni per votare e 25 ...

Sicilia : M5S presenta ddl elettorale - premio maggioranza e ballottaggio per presidenza (3) : (Adnkronos) - "Chi ha governato finora – sottolinea il capogruppo M5S a Sala d’Ercole Francesco Cappello - si è sempre lamentato di non poter disporre di una maggioranza, utilizzando questo come scusa per giustificare il proprio malgoverno. Stiamo proponendo una riforma della legge elettorale che ga

Sicilia : M5S presenta ddl elettorale - premio maggioranza e ballottaggio per presidenza (2) : (Adnkronos) - Il ddl del M5S consta di 77 articoli, suddivisi in 7 titoli, che passano in rassegna tutti gli aspetti della riorganizzazione del sistema elettorale Siciliano. "Cardine della legge – commenta Siragusa – è l'assegnazione di un premio di maggioranza che garantisca alla coalizione vincent

Accordo tra le forze di maggioranza : "Entro dicembre progetto per nuova legge elettorale" : Non solo una nuova legge elettorale, ma un più ampio progetto di riforme che facciano da contrappeso al taglio dei parlamentari. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ha incontrato oggi i capigruppo dei partiti di maggioranza, vale a dire Francesco Silvestri e Gianluca Perilli del M5S, Graziano Delrio e Andrea Marcucci del PD, Maria Elena Boschi e Davide Faraone di Italia Viva, Loredana De Petris e Federico Fornaro di ...