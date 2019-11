Il Mattino | troppi allarmismi | De Laurentiis pensa a una causa ai calciatori per danni

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Aurelio Denon passerà sopra all’ammutinamento della sua squadra. Sta solo aspettando di capire quale possa essere la miglior mossa possibile. Secondo quanto scrive il, il presidente non ha gradito che sia stato dato tanto risalto agli episodi di criminalità che hanno interessato Allan e Zielinski. Scrive il quotidiano: “, troppo clamore. Anche in vista del futuro”. Per questo motivo, la società starebbendo ad un’azione legale per id’immagine che ihanno arrecato al Napoli con i loro atteggiamenti. Del resto ciascuno di loro, al momento della firma del contratto con il club, cede non solo le sue prestazioni sportive, ma anche i diritti di immagine. Dunque la società, insieme ai suoi avvocati, starebbendo non solo ad una multa ma ad unaper rivalersi suiper questo ...

