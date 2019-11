I soldi non portano la felicità | coppia sposata da 30 anni | vince alla lotteria un

Uccide a martellate il padre nell'azienda di famiglia : "Non voleva darmi i soldi" : Ha ucciso il padre a martellate per ché si rifiutava di dargli soldi. Questa la confessione di Daniele Ciammetti, 38enne che avrebbe ucciso il padre Adolfo, di 76enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per omicidio dai poliziotti del commissariato Surelio e dai colleghi della squadra mobile per omicidio, dopo il ritrovamento del cadavere dell’anziano con la testa fracassata ...

Nonna presa a calci e pugni dal nipote per soldi : terrorizzata - dormiva sul balcone da 3 mesi : Un incubo durato troppo a lungo per una vecchina della provincia di Catania. I carabinieri anno arrestato un 25enne di Librino, quartiere nella periferia della città siciliana. Chiedeva continuamente soldi all’anziana: a ogni rifiuto la prendeva a calci e pugni, tanto che la poveretta temendo per la propria vita, dormiva da ormai tre mesi sul balcone.Continua a leggere

Assalto al portavalori - vigilantes non consegnano i soldi : un ferito : Lunedì mattina ad alta tensione in via Lambretta a Segrate, a due passi dal confine con il territorio comunale di Milano. Un...

Vigili del fuoco morti ad Alessandria - confessa il padrone della cascina : “Volevo soldi - non uccidere” : Voleva i soldi dell’assicurazione, perché “fortemente indebitato“, Giovanni Vincenti, l proprietario della cascina di Quargnento esplosa nella notte tra il 4 e il 5 novembre, dove sono morti tre Vigili del fuoco. L’uomo è stato fermato nella notte. Omicidio volontario plurimo, disastro doloso e lesioni le accuse nei confronti dell’uomo, che ha confessato. Indagata a piede libero, per gli stessi reati, la moglie. ...

“Si è rifatto!”. Mahmood - le foto dal passato non mentono : ecco come era il cantante di ‘soldi’ : L’anno di Mahmood continua. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, il cantante italiano si è aggiudicato la vittoria del Best Italian Act agli Mtv Ema 2019. Mahmood ha appena terminato il suo tour europeo che lo ha portato anche a suonare al Parlamento Europeo, diventando ormai per molti, il volto della nuova musica italiana fuori dai confini nostrani. Con umiltà, il giovane cantante nato e cresciuto nella periferia di Milano ha saputo imporsi ...

Valentina Dallari diserta una serata da dj in Abruzzo. Il proprietario del locale : “Ha rubato i soldi ed è scappata”. Lei : “Situazione greve - io non lavoro così” : Sabato sera era in programma un evento attesissimo nell’Abruzzo più arcigno e più vero, a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila. Una serata “cena&disco” nel locale “I Monelli”: “ospite a sorpresa”, propagandavano come se non ci fosse un domani i social network, Valentina Dallari, “una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne“. Solo che la 26enne ...

Pensioni - Senaldi su Quota 100 : 'Non ce la potevamo permettere - soldi che stiamo pagando' : Continua a tenere banco la questione Pensioni. Un argomento che oltre a suscitare dibattiti tra gli esperti della materia previdenziale sconfina anche nei talk show politici. Nel corso della trasmissione di La 7 Di martedì, condotta da Giovanni Floris, a soffermarsi su Quota 100 è stato il direttore di Libero Pietro Senaldi. Il giornalista ha dichiarato che, a suo avviso, si dovrebbe sottolineare come la misura voluta dal governo giallo-verde ...

Destinare alla non autosufficienza i soldi sprecati con reddito e quota 100 : Ferruccio De Bortoli ha ripreso sul Corriere della Sera il tema di ciò che si fa in Italia per la non autosufficienza: una penosa realtà che tocca oggi una platea complessiva (malati e caregiver) di 12 milioni di persone. Il che, fra l’altro, spiega la presenza, in Italia, di oltre un milione di badanti, quasi tutte o tutti stranieri, oltre la metà irregolare, spesso non preparati: un numero superiore a quello di tutti ...

Pensioni - Bruno Vespa inchioda Pd - M5s e Renzi : "Se non avevate i soldi - perché allora...". Vergogna italiana : Una manovra-capestro per l'Italia, ma soprattutto per il governo di Giuseppe Conte. Nel suo editoriale sul Quotidiano nazionale, Bruno Vespa punta il dito contro tutte le incongruenze di questo esecutivo, emerse impietosamente dalle discussioni sulla finanziaria. "Aumentare la indetraibilità sulle a

Luca Sacchi - sparito il cellulare del killer. Ritrovato lo zaino di Anastasiya - ma non i soldi : L'omicidio di Luca Sacchi, nonostante siano stati arrestati i colpevoli, non ha ancora i contorni chiari sulla dinamica e la modalità dell'accaduto. Le indagini cercano di capire se esistano collegamenti tra i due arrestati e la fidanzata del giovane ucciso, Anastasiya. Per approfondire leggi anche:

“La danza del Gorilla” di Sandrone Dazieri : “Milano si è incattivita - o fai soldi o non sei nessuno” : Torna dopo nove anni di assenza il Gorilla, l'alter ego di Sandrone Dazieri, maestro del noir italiano che per Rizzoli arriva in libreria con "La danza del Gorilla". Il racconto di una Milano post Expò, diversa dalla città accogliente di un tempo, più incattivita, dove i soldi sono come la cocaina: "Tutti ne vogliono sempre di più".Continua a leggere

Papà Luca : "Non aveva bisogno di soldi" : 18.00 "Era un ragazzo pieno di vita, amava lo sport.Era stupendo,tutti lo conoscevano per il bravo ragazzo che era. Forse si fidava troppo degli altri.Io gli dicevo di non fidarsi, così come fa qualsiasi padre. Non aveva bisogno di soldi,lavorava. E noi abbiamo un ristorante". Così il Papà di Luca Sacchi,il 24enne ucciso a Roma, in una conferenza stampa. Quella sera Luca "mi ha dato un bacio e mi ha detto ti voglio bene", dice non trattenendo ...

Greta Thunberg rifiuta il premio e 46mila euro : non poteva usare quei soldi per l'ambiente? : Maleducata e fessacchiotta. Greta Thunberg dice di no al premio ambientale assegnato ogni anno dal Nordic Council. Un gesto polemico nei confronti dei paesi nordici che, secondo la 16enne svedese, potrebbero fare molto di più. “Il movimento per il clima non ha bisogno di altri premi. Ciò di cui abbi

Torino - in monopattino senza patente - multa da 6400 euro per un 24enne : “Non ho i soldi” : Il giovane è finito nel mirino della circolare anti monopattino della polizia municipale di Torino che da giorni sta colpendo tante persone che avevano deciso di muoversi col mezzo elettrico. "Non c’è alcun accanimento ma no son regolamentati e oltre i 6 chilometri orari qualunque mezzo viene considerato un veicolo" ha spiegato il capo della Municipale.Continua a leggere