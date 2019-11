Minaccia super-bug | Amcli chiede fronte comune e ‘allerta’ in Rsa

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute) – “Occorre evitare che un 80enne, colonizzato da batteri antibiotico-resistenti, arrivi nell’ospedale per acuti come serbatoio di questi patogeni e metta a repentaglio la vita di un 40enne ricoverato per altre gravi patologie”. Questo è un imperativo che deve spingere tutte le componenti della sanità italiana a fareper contrastare e vincere una delle maggiori minacce per la salute pubblica. E’ il messaggio emerso dal Congresso(Associazione microbiologi clinici italiani) a Rimini, nell’ambito della sessione ‘Dalla sorveglianza microbiologica alla gestione clinica del paziente nelle Rsa’, le residenze sanitarie assistite. Una realtà assistenziale in forte espansione, a causa dell’aumento delle aspettative di vita, nonché “target primario di interventi necessari a contenere il ...

