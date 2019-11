Maserati Innovation Lab – Aperte le porte del centro di ingegneria esclusivo ed ‘off

Fonte : sportfair

(Di martedì 12 novembre 2019)per la prima volta apre al mondo il suodidi Via Emilia Ovest. Viene offerto un sguardodietro le quinte nel cuore dell’innovazione e dello sviluppo del Marchio In via del tutto eccezionaleapre ledi un luogoe solitamente “off limits”: ilLab. Ildidel Brand inaugurato nel settembre 2015 in via Emilia Ovest a Modena, condivide per la prima volta con l’esterno il suo ruolo fondamentale di cuore pulsante della ricerca tecnologica, dello sviluppo e della progettazione del Marchio. In questa struttura di eccellenza si progettano tutte ledi oggi e di domani. Qui i processi digitali supportano lo sviluppo del prodotto applicando l’esclusiva ricettache, attraverso un approccio integrato, pone l’uomo alsin dalle prime fasi: l’attenzione per il cliente è ...

lulopdotcom : #automotive #excellence #technology #maserati Maserati apre le porte del suo Innovation Lab - ABMnewscom : Maserati apre le porte del suo Innovation Lab -