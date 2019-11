Blitz contro estremisti di destra | Progettavano di far esplodere una moschea

Siena - Blitz di polizia contro associazione eversiva di estrema destra : 12 indagati : L'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Firenze, a seguito di alcune intercettazioni che avrebbero portato alla luce la volontà di un gruppo di estremisti di destra di passare all'azione con le armi per costituire di un'associazione con finalità eversiva.Continua a leggere

Maxi Blitz contro i parcheggiatori abusivi - 83 denunce ma già tutti al loro ?posto? : denunce a raffica, centinaia di contravvenzioni e più di 90 provvedimenti di allontanamento. È il pugno di ferro dei carabinieri del comando provinciale di Napoli per stroncare il...

BlizzCon 2019 : il CEO di Blizzard si scusa per le controversie legate a Blitzchung e Hong Kong : Il BlizzCon 2019 di ieri non è stato solo il trampolino di lancio per i tanto attesi annunci di Diablo 4 e Overwatch 2, ma anche un'occasione per Blizzard per rivolgere un messaggio a tutti i giocatori e in qualche modo porre rimedio agli errori commessi con il caso Blitzchung di alcune settimane fa."Blizzard aveva l'opportunità di unire il mondo con gli esport di Hearthstone un mese fa, e non ci siamo riusciti. Abbiamo preso decisioni troppo in ...

Il Pentagono diffonde nuove immagini del Blitz contro al Baghdadi : L'articolo Il Pentagono diffonde nuove immagini del blitz contro al Baghdadi proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Blitz americano contro Al Baghdadi : “Correva e piangeva - poi si è ucciso” : Le forze speciali assaltano in Siria il nascondiglio del capo dell’Isis. Due ore di battaglia contro gli jihadisti

Falso in bilancio e manipolazione mercato : Blitz contro società bolognese : I finanzieri del comando provinciale di Bologna, nell'ambito di un'operazione denominata Plastic bubbles, hanno dato esecuzione a tre misure cautelari nei confronti degli esponenti di una nota società bolognese, operante nel settore della bioplastica e quotata in Borsa, ritenuti responsabili dei reati di false comunicazioni sociali delle società quotate e manipolazione del mercato. (Lapresse) Redazione ?

Scuola : Blitz dei finanzieri a Torino per controllare la presenza di insegnanti e Ata : Ieri, mercoledì 16 ottobre, presso il liceo Gioberti di Torino la Guardia di Finanza ha effettuato un autentico blitz anti assenteisti. La notizia è riportata da tutti i più autorevoli quotidiani italiani. Una operazione anti furbetti quella che la GdF ha prodotto ieri mattina, durante lo svolgimento delle ore di lezione nel liceo Classico e Linguistico situato nel capoluogo piemontese. E sono subito scoppiate le polemiche per quella che ...

Blitz contro il clan Arena : venti arresti a Catania : Sofia Dinolfo Le operazioni sono iniziate questa mattina e vedono coinvolte circa venti persone, tutte raggiunte dal provvedimento di custodia cautelare in carcere Nuovo Blitz della polizia a Catania diretto a smantellare un clan mafioso dedito allo spaccio di droga. Le operazioni sono iniziate alle prime luci dell’alba di oggi nel quartiere Librino contro un gruppo criminale e sono una ventina i destinatari dell’ordinanza di ...

‘Ndrangheta - Blitz contro la cosca Iozzo-Chiefari : 17 arrestati tra cui i responsabili di un duplice omicidio avvenuto nel 2009 : Dopo dieci anni il duplice omicidio di Giuliano Cortese, 48 anni, e della sua compagna Inna Abramovia, di 35, di nazionalità ucraina, uccisi a Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro, ha dei colpevoli. A fare luce sull’accaduto è stata l’inchiesta, durata tre anni e condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, che lunedì mattina ha portato all’arresto di 17 persone tra presunti capi e affiliati alla ...

Avellino - Blitz contro la camorra : arrestati 23 esponenti del clan Partenio : Ignazio Riccio Le misure di custodia cautelare sono state eseguite contro persone accusate di associazione a delinquere di stampo mafioso, usura, estorsione, detenzione di armi e altri reati Sono 250 i carabinieri del comando provinciale di Avellino che all’alba, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia, hanno effettuato un blitz nella città irpina contro il clan della camorra Partenio. 23 le persone tratte in arresto ...

Catania - Blitz contro il clan Santapaola-Ercolano. In manette 32 affiliati : L'operazione, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha svelato la nuova riorganizzazione della cosca. Arresti in tutta Italia

Fratelli d’Italia - Blitz sotto Figc : siamo contro sostituzione maglia Nazionale : Roma – Protesta di Fratelli d’Italia stamattina sotto la sede della Figc, a Roma, contro la decisione della Federazione di far scendere in campo la Nazionale nella gara di sabato contro la Grecia allo stadio Olimpico, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, in divisa verde, accantonando per un match la tradizionale maglia azzurra. “Come consigliere di Roma Capitale ho inteso oggi rappresentare la sorpresa e lo sconcerto di ...

Agrigrnto : Blitz contro i furti di acqua ed energia elettrica - 24 arresti a Licata : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – blitz dei Carabinieri a Licata (Agrigento) contro i furti di acqua ed energia elettrica. Sono 24 gli arresti eseguiti. Una cinquantina di militari hanno cinturato sin dalle prime luci dell’alba un intero quartiere della città allo scopo di effettuare controlli sulle reti idriche ed elettriche al servizio di alcune palazzine, i cui condomini erano sospettati di approvvigionarsi illegalmente di ...