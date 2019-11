Usare l’intelligenza artificiale per prevenire la caduta dei fulmini

Fonte : wired

(Di lunedì 11 novembre 2019) Grazie alsi potrà sapere il luogo – circoscritto a un raggio di 30 chilometri – e il momento in cui cadrà un fulmine, con un anticipo che va in un intervallo di tempo da 10 a 30 minuti. Un algoritmo che svolge questo compito è stato sviluppato al Politecnico di Losanna, in Svizzera, ed è il primo che usa i dati meteorologici anziché quelli satellitari. Questo consente infatti la sua applicazione in ogni parte del mondo e, in virtù di calcoli eseguiti in tempo reale, la possibilità di avere un risultato giusto è molto alta: circa l’80 per cento. Lo studio, pubblicato sulla rivista Climate and Atmospheric Science, fa il punto sull’algoritmo in questione. Il team di scienziati, infatti, l’ha sviluppato basandosi su dati come pressione atmosferica, temperatura dell’aria, velocità del vento e umidità relativa. In altre parole l’intelligenzaha ...

