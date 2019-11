Terremoto in Francia | controlli in corso alle centrali nucleari dopo una scossa di

Terremoto Francia di 5.0 : stop a centrale nucleare - controlli su tre reattori. Crolli e feriti - uno grave : Terremoto nel centro-sud della Francia, non lontano dal confine con l'Italia. La scossa si è verificata alle 11.52 ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.56, 4.63 ad...

Terremoto Francia : “Sisma raro e importante”. Le Teil il comune più colpito da crolli e crepe : “È una catastrofe” [FOTO e VIDEO] : Dopo il Terremoto di magnitudo 5.4 che alle 11:53 ha colpito il sud della Francia, con epicentro vicino Montélimar, il comune di Le Teil risulta il più gravemente colpito (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo). Proprio qui, si sono registrati 3 feriti lievi mentre un uomo è rimasto gravemente ferito a Montélimar, dopo che l’impalcatura su cui si trovava è crollata a causa del sisma. Il sindaco di Le Teil, Olivier ...

Terremoto Francia - 4 feriti e almeno 200 case danneggiate : due campanili a rischio crollo [FOTO e VIDEO] : Un Terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito oggi nei pressi di Montélimar (dipartimento della Drôme), nel sud della Francia, ha indicato il Bureau centrale sismologique francese (BCSF) di Strasburgo, che ha classificato il sisma come “forte”. L’evento è durato circa una decina di secondi (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). L’epicentro del sisma, che si è verificato alle 11:53, è stato localizzato a 10km da ...

