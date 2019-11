Autostrade chiude alcune corsie in Liguria dopo gli ultimi controlli sui viadotti

Autostrade chiude alcune corsie in Liguria. Vietato il transito a mezzi eccezionali su quattro viadotti : Autostrade ha deciso di chiude re alcune corsie , vietare il transito ai mezzi eccezionali e vietare i sorpassi tra tir su quattro viadotti della Liguria che dopo le ultime ispezioni ordinate da Aspi a società esterne hanno raggiunto un punteggio di ammaloramento più alto di quello che era stato indicato da Spea.“In via cautelativa”, secondo quanto apprende l’Ansa dalla direzione del tronco di Genova, i divieti ...

Per Autostrade per l'Italia si chiude un'era : nuovo sistema di monitoraggio : L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, nella seduta odierna, ha informato il Consiglio di Amministrazione della Società che le attività di monitoraggio e sorveglianza di legge sulle opere d’arte saranno affidate a una primaria società del settore di livello internazionale, la cui selezione è già stata avviata. Pertanto tali attività non verranno ...