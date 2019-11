Scomparso Cristian Farris | c’è la terribile svolta | la Procura indaga per omicidio

Fonte : fanpage

(Di domenica 10 novembre 2019) C’è unanel giallo sulla scomparsa diil 27enne calzolaio di Orroli di cui si sono perse le tracce da settimane. Gli investigatori temono il peggio, la madre: "Sento che è ancora vivo, finché non mi portano il corpo per me è vivo"

RitaamariaB : RT @SardiniaPost: “Amici di Cristian, se siete davvero suoi amici e sapete o avete visto qualcosa, parlate”. L'appello della mamma di Crist… - SardiniaPost : “Amici di Cristian, se siete davvero suoi amici e sapete o avete visto qualcosa, parlate”. L'appello della mamma di… - sardanews : Cristian Farris scomparso da Orroli, la madre a Rai 3: “Il furgone bruciato? Un depistaggio” -