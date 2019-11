Caterina Balivo ospita Vittorio Sgarbi che dice | Le donne devono stare a casa e lei | sono

Caterina Balivo - polemica su Sgarbi a Vieni da me : “Ero sarcastica!” : Vittorio Sgarbi fa una battuta infelice a Vieni da me: scoppia la polemica su Caterina Balivo Oggi Vittorio Sgarbi è stato intervistato da Caterina Balivo nell’ultima puntata settimanale di Vieni da me. Un’intervista che ha fatto scoppiare diverse polemiche sui social. Il motivo? Nella consueta intervista sulla lavatrice, la conduttrice gli ha chiesto se in vita sua ne avesse mai fatta una. E il politico e critico d’arte, con ...

Vittorio Sgarbi a Vieni da Me ci prova con Caterina Balivo : "Puoi baciarmi qua" - finisce male : Un incontenibile Vittorio Sgarbi a Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Il critico d'arte, infatti, è protagonista di una puntata molto movimentata e altrettanto spinta. Già, Sgarbi ci ha... provato in diretta televisiva. Tutto sorge da una domanda rivolta alla conduttrice

“Tuo marito…”. Caterina Balivo - succede tutto in diretta. Ci ha pensato Vittorio Sgarbi : Vittorio Sgarbi è come sempre un fiume in piena ed anche stavolta l’ha dimostrato totalmente durante la sua presenza a ‘Vieni da me’, il programma condotto da Caterina Balivo. Il critico d’arte ha fatto dei commenti sulla moglie del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, la quale è ospite fissa in studio: “Sei davvero la moglie dell’allenatore? Complimenti”, ha detto l’uomo che l’ha raggiunta e le ha dato un bacio sulla guancia. Ma Sgarbi ...

Vieni da me - Sgarbi spiazza Caterina Balivo : “Una befana come te” : Caterina Balivo spiazzata da una dichiarazione di Vittorio Sgarbi a Vieni da me Vittorio Sgarbi è stato l’ospite di oggi di Vieni da me. Protagonista de “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”, Vittorio ha parlato della sua carriera, dei suoi successi e della sua famiglia. E a proposito di famiglia, Caterina Balivo gli ha chiesto se prima o poi sposerà la sua Sabrina, con la quale sta insieme da più di 20 anni. ...

Vieni da Me - Vittorio Sgarbi flirta con la Balivo : la reazione di Caterina : Vieni da Me, Vittorio Sgarbi flirta con Caterina Balivo in diretta: “Hai un marito ‘usato'”. La reazione della conduttrice Puntata movimentata a Vieni da Me. Non poteva essere altrimenti, visto che in studio è giunto l’istrionico Vittorio Sgarbi. Il politico ha parlato a ruota libera della sua vita privata, fatta di amori fugaci. Durante la […] L'articolo Vieni da Me, Vittorio Sgarbi flirta con la Balivo: la ...

Caterina Balivo difende Elisabetta Gregoraci dopo l’attacco a Briatore : Caterina Balivo non ci sta e scende in campo per difendere Elisabetta Gregoraci dalle critiche dopo l’attacco a Flavio Briatore per la relazione con la giovanissima Benedetta Bosi. Negli ultimi giorni si è parlato molto del flirt fra la ventenne e l’imprenditore, ma soprattutto della reazione della showgirl calabrese che ha deciso di dire la sua. Per la prima volta Elisabetta ha tuonato contro l’ex marito, affermando su ...

Caterina Balivo - Francesca Barra racconta il suo dolore a Vieni da Me : Parole sofferte e piene di dolore quelle di Francesca Barra pronunciate davanti alle telecamere di Vieni da Me. La giornalista si è raccontata come forse non lo ha fatto mai, affrontando l’argomento della perdita dolorosa di suo figlio e la crisi con Claudio Santamaria. Un faccia a faccia molto intenso quello tra Caterina Balivo e Francesca Barra che durante l’ultima puntata di Vieni da Me ha commosso i telespettatori a casa. La ...

Caterina Balivo - Vanessa Gravina la rimprovera in diretta a Vieni da me : «Balivo…». Lei reagisce così : Caterina Balivo, Vanessa Gravina la riprende in diretta a Vieni da me: «Balivo…». Lei reagisce così. Oggi, ospite del salotto di Rai1, l’attrice milanese volto del Paradiso delle Signore. Vanessa Gravina si è raccontata dall’infanzia ad oggi. Ha raccontato degli esordi da bambina come fotomodella ed è proprio a quel punto che si è verificato un malinteso con Caterina Balivo. Dopo gli esordi da fotomodella, Vanessa Gravina ...

“Pazza di lui”. Caterina Balivo - colpo di scena in diretta a ‘Vieni da me’ : tutto lo studio in piedi : ‘Vieni da me’, il contenitore pomeridiano Rai guidato da Caterina Balivo si conferma uno dei più seguiti dagli italiani. Simpatica, divertente, sempre pronta alla battuta, Caterina Balivo ha saputo conquistare il pubblico. Merito di una classe e di un talento innato, merito anche di tanti super ospiti che riesce ad accogliere all’interno della sua trasmissione. E così ecco un altro pezzo da novanta: dai Mondiali in Spagna nel 1982 arriva Antonio ...

“Il bambino che ho perso…”. Francesca Barra - la confessione davanti a una Caterina Balivo senza parole : La giornalista e conduttrice televisiva Francesca Barra è stata ospite del programma Rai ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo. La donna si è soffermata sia su aspetti privati che sentimentali della sua vita ed ha toccato diversi argomenti: dal matrimonio con l’ex marito dal quale ha avuto tre figli al rapporto con l’attore Claudio Santamaria ed anche al tragico evento del bimbo perso durante la gravidanza. A proposito dell’ex coniuge ha ...

“No!”. Elisabetta Gregoraci - anche Caterina Balivo tuona sul caso Briatore. Succede in diretta : La presunta relazione sentimentale tra Flavio Briatore e la giovane Benedetta Bosi continua a tenere banco, nonostante l’imprenditore abbia smentito categoricamente questa ipotesi. Per Flavio il rapporto con lei è di semplice amicizia, come ha confermato durante un’intervista a ‘Novella 2000’. Ma ora si aggiunge una nuova puntata di questo capitolo. Alla trasmissione ‘Vieni da me’ di Rai 1 si è parlato del commento di Elisabetta Gregoraci, la ...

Caterina Balivo - non toccate Elisabetta Gregoraci : l’intervento in diretta : Caterina Balivo, non toccate Elisabetta Gregoraci: l’intervento in diretta a Vieni da Me Giù le mani da Elisabetta Gregoraci. Caterina Balivo è intervenuta in difesa della collega e amica durante l’ultima puntata di Vieni da Me (Rai1), dove si è parlato della vicenda di cronaca rosa relativa a Flavio Briatore e Benedetta, giovane ventenne con […] L'articolo Caterina Balivo, non toccate Elisabetta Gregoraci: l’intervento ...

Natalia Titova racconta il suo dramma da Caterina Balivo - ho una malattia e andrà sempre peggio : Natalia Titova bellissima e bravissima ballerina prima di “Ballando con le stelle” e poi insegnante ad “Amici” di Maria De Filippi è stata ospite di Caterina Balivo nel suo programma “Vieni da me” e ha parlato di tanti aspetti privati della sua vita e ha svelato un dramma che vive di cui nessuno era a conoscenza. Natalia Titova ha detto così a Caterina Balivo: «Sono nata con un’osteomielite, un problema al ginocchio. I miei genitori mi ...

Caterina Balivo - Natalia Titova si confessa a Vieni da Me : Il pubblico italiano ha imparato a conoscerla ammirandola mentre volteggiava e incantava tutti sul palco di Ballando con le Stelle. Eppure, dietro alla grande passione e al grande talento di Natalia Titova per la danza, si è nascosto finora un segreto. A svelarlo, è stata la stessa ballerina russa che in una lunga ed emozionante intervista a Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me ha raccontato tanto di sé e della sua vita, partendo da una ...