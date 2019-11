Sanchez guarderà a destra

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) “Penso cheguarderà aper formare un governo dopo il voto di domenica. Ci sono già i primi segnali...”. Miguel Urbán, co-fondatore di Podemos ed eurodeputato iscritto al gruppo di sinistra del Gue, è convinto che, dopo le elezioni del 10 novembre, la quarta chiamata alle urne in 4 anni in una Spagna ferita dalla crisi economica e lacerata dalla questione catalana, non assisteremo ad una riedizione del dialogo (finora fallito) tra i socialisti del Psoe e il partito di Pablo Iglesias. “guarderà invece ai Popolari: i socialisti lo ammettono che serve un’intesa trae sinistra per affrontare la crisi e la causa indipendentista...”.Incontriamo Urbán al Parlamento europeo a Bruxelles. E’ appena tornato da una missione in Cile con altri eurodeputati del Gue. E anche sul Cile il ...

