L’Isola di Pietro | spoiler 5° episodio | la Sereni e il Ruggeri sembrano riavvicinarsi

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 9 novembre 2019) Continua ad appassionare il pubblico la famosa mini serie televisivadi, che vede come protagonista principale Gianni Morandi ancora una volta nei panni del pediatra. Glidel quintoin programmazione su Canale 5 in prima tv assoluta il 15 novembre 2019, dicono che sembrerà esserci un riavvicinamento tra Elena(Chiara Baschetti) e Valerio(Francesco Arca). I momenti dità tra la madre di Caterina e il vice commissario infatti dureranno poco, poiché ci saranno delle complicazioni nel loro rapporto, proprio adesso che la loro relazione sta diventando sempre più seria. Trama del 15 novembre: problemi per Elena e Valerio Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue la messa in onda della fiction italiana ambientata nella provincia del Sud della Sardegna, e diretta da Umberto Carteni. Nel quinto e penultimo appuntamento in ...

