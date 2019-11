Instagram continua a nascondere il numero dei like | nonostante gli influencer

Tina Cipollari continua la dieta e realizza uno sponsor trash su Instagram : L'impresa di Tina Cipollari si fa sul serio, la dieta intrapresa a Uomini e Donne con tanto di nutrizionista in studio sembra stia dando i suoi frutti giorno per giorno, puntata dopo puntata. Una grossa soddisfazione per l'opinionista più scatenata d'Italia che, in forma sempre più smagliante, continua il suo percorso a base di una più corretta alimentazione ora anche a base di un nota marca sponsorizzata da ex corteggiatrici, troniste e ...