Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019) Unvia. Una sorta di catena di Sant’Antonio tra tutti i suoi fan.si conferma come uno dei più creativi del nostro pop e questa volta si èto di regalare (sì, avete letto bene: regalare) unche non si troverà a pagamento sulle tradizionali piattaforme di streaming ma circolerà soltanto via. E la “catena” è già partita, vedremo dove arriverà e quanta gente coinvolgerà. Ilsi intitola “Duemiladiciannove”, è ritmato il giusto e ha un testo “-style” ossia pungente ma mai autoreferenziale. “Se ne è andato un altro anno tra verità e inganno”, canta con quell’accento toscano che dà rotondità alla sua ironia.È insomma una mossa che spariglia le carte e di sicuro avrà qualche imitatore nel futuro prossimo perché talvolta, come in questo caso, le canzoni possono essere semplici biglietti da visita di una precisa fase ...

Italia_Notizie : Francesco Gabbani si inventa il brano via WhatsApp - riccioale19 : RT @rockolpoprock: L'ex vincitore di Sanremo ci riprova, affidandosi a WhatsApp. - rockolpoprock : L'ex vincitore di Sanremo ci riprova, affidandosi a WhatsApp. -