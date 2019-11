Matteo Salvini è andato a casa di Liliana Segre

Liliana Segre incontra Matteo Salvini con la figlia - faccia a faccia a casa della senatrice : Si sono visti a Milano nel pomeriggio di venerdì nel massimo riserbo. Il leader della Lega si sarebbe presentato con la figlia e non sarebbero state presenti altri rappresentanti di istituzioni

Incontro tra Matteo Salvini e Liliana Segre : il colloquio a Milano a casa della senatrice a vita : L'Incontro richiesto negli scorsi giorni dal leader della Lega, Matteo Salvini, con Liliana Segre, è avvenuto nel pomeriggio a Milano, a casa della senatrice a vita. Un colloquio che segue le minacce ricevute da Segre, a cui è stata assegnata la scorta negli scorsi giorni. Salvini è andato all'Incontro accompagnato da sua figlia.Continua a leggere

Pietro Senaldi - il retroscena : "Devono supplicare Matteo Salvini". Pd-M5s - il punto più basso : Salvini, aiutaci tu. Tempo due mesi e il governo nato per salvare l'Italia dall'Iva, dal leader della Lega e dal baratro si ritrova in ginocchio a chiedere aiuto all'ex titolare del Viminale. La scintilla è la crisi dell'Ilva, che ha trovato l'esecutivo nel pallone, diviso e senza soluzioni, vittima

Matteo Salvini e Giorgia Meloni divisi in Toscana : la carta Ceccardi spacca il centrodestra? : Matteo Salvini ha dato ufficialmente il via alla campagna elettorale per strappare nel 2020 la Regione Toscana alla sinistra. Questa mattina, insieme ai consiglieri comunali della Lega, Salvini ha tenuto un incontro con i giornalisti a Palazzo Vecchio, dove si riunisce il Consiglio comunale fiorenti

Matteo Salvini - 50 M5s con la Lega per un nuovo governo? La soffiata del forzista Occhiuto : I grillini sarebbero disposti a tutto per evitare di tornare al voto, persino di passare alla Lega. Basta che la legislatura arrivi a scadenza. I Cinquestelle, confida Roberto Occhiuto, di Forza Italia, ad Augusto Minzolini, "faranno di tutto per evitare le urne. Nella mia Commissione parlamentare c

Gigi Proietti contro Matteo Salvini : Minacciato come Segre? Parole preoccupanti : "Anche io, ogni giorno, ricevo minacce. Le minacce contro la Segre, contro Salvini, contro chiunque, sono gravissime". Così, nella giornata di ieri, parlava Matteo Salvini commentando il caso degli insulti e delle intimidazioni subite della senatrice a vita, e superstite dell'Olocausto, dopo l’istituzione di una Commissione per combattere l'antisemitismo e il razzismo. Alla testimone della Shoah, giusto nelle ultime ore, è stata ufficialmente ...

Matteo Salvini - l'Anpi : "Pericoloso - non venga alla fiera". La replica : "Vado dove voglio" : Altissima tensione tra l'Anpi e Matteo Salvini. Già, perché l'associazione dei partigiani non fa piacere - eufemismo - il fatto che il leader della Lega abbia intenzione di recarsi domenica prossima a Sant'Arcangelo di Romagna, l'occasione è una fiera, per incontrare gli elettori. Il contesto è quel

Matteo Salvini furioso. Ilva - fango sulla Lega : "Repubblica - Fatto - Di Maio - querelo tutti" : Una pioggia di querele da Matteo Salvini. Al leader della Lega non sono piaciute afFatto la paginata di Repubblica e le dichiarazioni di alcuni esponenti del M5s, tra cui il viceministro all'Economia Stefano Buffagni, secondo cui il Carroccio avrebbe Legami economici sospetti con Arcelor Mittal, tal

Alessandra Ghisleri ad Agorà : "Pd-M5s presidiano solo i ministeri. Matteo Salvini invece..." : Basta poco ad Alessandra Ghisleri per spiegare la differenza tra Matteo Salvini e i giallorossi. La direttrice di Euromedia Research, ospite ad Agorà su Rai 3, mette in evidenza le ragioni per le quali l'esecutivo M5s-Pd è sempre più impopolare e lontano dalla gente: "Non c'è un'organizzazione che t

Elsa Fornero dà del razzista a Matteo Salvini - la replica : "Se continua ad attaccarmi..." : Non passa giorno in cui Elsa Fornero non sia in televisione a pontificare. O meglio, ad attaccare Matteo Salvini, dal quale continua ad essere ossessionata. E va detto che il leader della Lega, per certo, non lesina le risposte all'ex ministro delle Lacrime. E in questo caso la risposta arriva a dis

Matteo Salvini - mani sul governo : "Ha già una decina di senatori M5s pronti - li userà quando sarà il momento" : sarà Matteo Salvini a decidere quando cadrà il governo. Il trappolone per il premier Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, spiega Paolo Mieli, è una sorta di Cavallo di Troia dentro il Movimento 5 Stelle. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, l'ex direttore del Corriere della Sera entra nel merito della

Matteo Salvini : “Daremo il sangue per Taranto e perché non salti neanche un posto di lavoro” : "Purtroppo, al governo abbiamo degli incompetenti o degli incapaci o dei complici. Siamo a disposizione per sostenere qualsiasi iniziativa che salvi non solo quelle migliaia di posti di lavoro che sono sacri ma anche un settore fondamentale come l'acciaio. Togliere l'acciaio dall'Italia sarebbe una follia": così Matteo Salvini si scaglia contro il governo sul caso dell'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere