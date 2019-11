Marcolin | “Napoli | figura pessima a livello mondiale! Champions a rischio | anche la FIGC

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 8 novembre 2019) Dariosulla vicenda ammutinamento Napoli Dario, ex calciatore di Napoli e Lazio, è intervenuto a Canale 21 nella trasmissione 'Giochiamo D'Anticipo' per parlare della vicenda ammutinamento giocatori Napoli. Ecco quanto ha commentato: "É un clima surreale perchè tutto ciò che ha fatto di buon fino ad ora adesso è inutile, non è mai successo a noi. Oggettivamente non si vede in altre squadre una situazione così, se si pensa alla Juve o all' Inter. É unamondiale. Adesso viene fuori lo stato di sofferenza e il conflitto tra squadra, l'allenatore e De Laurentiis". "A Napoli si dice che il problema è di chi se lo crea e i giocatori se lo sono creati. Oggilasta pensando di non convocare i giocatori del Napoli, che ne sono 3. Adessolaè in".

