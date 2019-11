Fermato per un controllo - parcheggiatore abusivo nigeriano aggredisce un carabiniere : Federico Garau Gli uomini dell'Arma stavano effettuando dei controlli nei parcheggi dell'ospedale dopo le ripetute proteste dei cittadini. Deciso ad evitare le verifiche, un nigeriano di 33 anni non ha esitato ad aggredire il capo pattuglia: arrestato dopo un breve inseguimento È finito in manette un parcheggiatore abusivo straniero che, colto sul fatto dai rappresentati delle forze dell'ordine, non ha esitato ad aggredire uno degli ...

Francia - Fermato giovane per aver ucciso prete accusato di abusi : Roger Matassoli era l'ex parroco di Froissy, in Picardia, una cittadina situata nel nord della Francia. L'uomo è stato ucciso lunedì notte e ritrovato il giorno dopo con un crocifisso all'interno della gola. Le forze dell'ordine hanno fermato un giovane di 19 anni accusato di omicidio volontario. Il parroco era stato per 40 anni al servizio della comunità locale, finché non è stato sospeso dal suo incarico. Il motivo riguarderebbe le accuse di ...

Bologna - donna accoltellata sul frecciarossa : è in grave condizioni. Fermato l'aggressore. Ferita anche un'altra persona : Una donna è stata colpita con alcune coltellate su un treno frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: è stata portata via intubata e sarebbe in gravi condizioni. l'aggressore...

Forteto - Rodolfo Fiesoli si costituisce in caserma : la Cassazione ha conFermato la sua condanna a 14 anni per abusi anche su minori : Si è costituito nella notte Rodolfo Fiesoli, il “profeta” della comunità del Forteto di Vicchio del Mugello (Firenze), dopo che la Cassazione ha confermato la sua condanna a 14 anni e 10 mesi di carcere per maltrattamenti e violenza sessuale anche su minori. Fiesoli si è presentato presso la caserma del comando provinciale dei carabinieri di Padova. L’uomo, al centro di una vicenda di maltrattamenti e abusi su minori disagiati, fino ...

Comunicato Napoli calcio : conFermato allenamento a porte aperte di domani pomeriggio. I dettagli : La SSC Napoli conferma l'allenamento a porte aperte al San Paolo Comunicato Napoli calcio La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare, anche in occasione dell'allenamento, il Regolamento d'uso dell'Impianto.

Un importante diplomatico statunitense ha conFermato una delle questioni al centro delle indagini per l’impeachment di Donald Trump : Gordon Sondland, ambasciatore statunitense all’Unione Europea, ha confermato in una testimonianza scritta fornita al Congresso una delle questioni al centro delle indagini per l’impeachment del presidente Donald Trump. Sondland ha detto che in un’occasione disse a un importante funzionario del governo

Per Intesa Sanpaolo conti migliori delle attese - conFermato un 2019 in crescita : Risultati trimestrali migliori delle previsioni e «pienamente in linea con gli obiettivi», che hanno consentito di

Benzinai - conFermato lo sciopero del 6 e 7 novembre : Distributori chiusi il 6 e 7 novembre su tutto il territorio nazionale. E’ quanto viene confermato dalla Organizzazione dei gestori nell’”assenza di confronto da parte del Governo e del Mise”. Lo sciopero avrà inizio alle ore 06.00 del giorno 6 e terminerà alle ore 06.00 del giorno 8 novembre. I motivi dello sciopero Le organizzazioni chiamano tutti i gestori ad una partecipazione compatta alla chiusura. Si chiede di “invertire una tendenza che ...

Operazione antimafia a Sciacca : Fermato anche Nicosia dei Radicali : Collaboratore della deputata Pina Occhionero di Italia Viva. L’accusa è di essere stato un favoreggiatore dei boss più vicini al latitante Matteo Messina Denaro

Palermo - Fermato collaboratore della deputata Pina Occhionero : faceva da messaggero per i boss : La Procura di Palermo ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento. Sono finiti in carcere, tra gli altri, il capomafia Accursio Dimino e Antonello Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti. Nicosia ha accompagnato la deputata Pina Occhionero in alcune ispezioni all’interno delle carceri.Continua a leggere

Formazioni ufficiali Fiorentina-Parma : sorpresa Ghezzal - tridente conFermato per i ducali : Formazioni ufficiali Fiorentina-Parma – Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Fiorentina-Parma, primo posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. I viola arrivano dalla vittoria in rimonta sul campo del Sassuolo nel turno infrasettimanale, il Parma è reduce dalla sconfitta interna contro il Verona e cerca punti. Ci si aspetta una bella gara. Sono ufficiali le scelte di Montella e D’Aversa. Formazioni ...

Un consigliere della Casa Bianca ha conFermato l’episodio al centro delle indagini per l’impeachment di Donald Trump : Timothy Morrison, importante consigliere della sicurezza nazionale statunitense, ha confermato giovedì un episodio chiave di cui si stanno occupando le indagini avviate per l’impeachment contro il presidente Donald Trump. Durante una testimonianza di fronte al Congresso americano, Morrison ha raccontato

Un tribunale del Marocco ha conFermato in appello la condanna a morte contro tre uomini per l’omicidio - avvenuto a fine 2018 - di due turiste scandinave : Un tribunale del Marocco ha confermato in appello la condanna a morte contro tre uomini accusati dell’omicidio, avvenuto a fine 2018, di due turiste scandinave: la 24enne danese Louisa Vesterager Jespersen e la 28enne norvegese Maren Ueland. Le due turiste

Halsey ha personalmente conFermato di stare con Evan Peters - chiamandolo : “Il mio ragazzo” : È ufficiale The post Halsey ha personalmente confermato di stare con Evan Peters, chiamandolo: “Il mio ragazzo” appeared first on News Mtv Italia.