Dead Cells si aggiorna con il Corrupted Update | aggiunti un nuovo bioma | uccelli mortali

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 8 novembre 2019)di Motion Twin ha ricevuto il 15°mento gratuito, disponibile ora su su PC, che introduce unmalvagi e altro ancora.L'ultimomento di, ufficialmente noto come, è, secondo Motion Twin, prevalentemente basato sul bilanciamento. A tal fine, apporta cambiamenti significativi alla difficoltà delin modo che un percorso non sia oggettivamente migliore di un altro.Ma mentre il bilanciamento potrebbe essere al centro dell'attenzione, l'propone anche altre cose. L'aggiunta di maggior interesse è ilConfinement, accessibile tramite le fogne tossiche e progettato per rispecchiare le profondità della prigione. È descritto come un'area "molto corta" con un baule maledetto all'inizio.Leggi altro...