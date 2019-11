Concorsi educatore nido | assistente sanitario e contabile | scadenze a novembre e dicembre

Concorsi avvocato - educatore e assistente sociale in Campania - Lazio - Piemonte e Veneto : Alcuni Comuni e Province italiane hanno attivato diversi bandi di concorso pubblico per l'assunzione di profili esperti con l'incarico di avvocato, educatore e assistente sociale da inserire presso le sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale. Bandi di concorso a novembre La provincia di Rieti (Lazio) ha promosso un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto in funzione di istruttore direttivo-amministrativo avvocato da ...

Concorsi educatore nido infanzia - coordinatore pedagogico e psicologo : cv entro novembre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 dell'11 ottobre 2019 ha diffuso per il Comune di Cattolica, Unione Comuni Modenesi Area Nord di Mirandola e Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 di Genova diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale in qualità di educatore nido infanzia, istruttore direttivo-coordinatore pedagogico e dirigente psicologo da disporre nei propri organismi situati sul territorio ...

Concorsi educatore - istruttore asilo nido e assistente sociale : invio cv entro 7 novembre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 08-10-2019 ha emanato per alcuni Comuni d'Italia e l'Unione dei Comuni differenti bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale in qualità di educatore, istruttore asilo nido e assistente sociale, da destinare nei propri organismi sparsi sul territorio nazionale. Bandi di concorso a novembre Il Comune di Nizza Monferrato in provincia di Asti (Piemonte) ha ...

Concorsi educatore - psicologo e assistente sociale : invio cv entro novembre : La Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04-10-2019 ha diffuso alcuni bandi di concorso pubblico, per vari Comuni italiani e Azienda Ospedaliero Universitaria, per il conferimento di differenti unità di personale con la carica di educatore, psicologo e assistente sociale, da destinare presso i propri organismi situati sul territorio nazionale. Bandi di oncorso a novembre Il comune di Soresina in provincia di Cremona (Lombardia) ha istituito un avviso di ...