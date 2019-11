Abbiamo una data per l’arrivo di Disney+ in Italia e purtroppo c’è da aspettare un po’

Bernardeschi : ‘Contro il Genoa Abbiamo dimostrato una cattiveria incredibile’ : La Juventus, ieri all'Aliianz Stadium, ha vinto di misura per 2-1 il match contro il Genoa. A raccontare la sofferta vittoria è stato Federico Bernardeschi nell'intervista rilasciata ai microfoni di JTV. L’ex viola ha sottolineato che i tre punti conquistati contro la squadra di Thiago Motta, in extremis, sono importanti per il campionato. La squadra, pur in difficoltà, è riuscita ugualmente a fare risultato, grazie a quella sana cattiveria ...

L’attesa è quasi finita : Abbiamo una data per la fase di pre-ordine del Realme X2 Pro : Realme annuncia su Twitter che il nuovo X2 Pro sarà disponibile in pre-ordine dal prossimo 4 novembre 2019 con prezzi a partire da 399 euro L'articolo L’attesa è quasi finita: abbiamo una data per la fase di pre-ordine del Realme X2 Pro proviene da TuttoAndroid.

"Non Abbiamo alcuna intenzione di fare un partito unico" - dice Tajani : “Sapevamo di non essere forti come partito in Umbria, non siamo stupiti. Ma non ci sono alternative e i risultati lo confermano: il centrodestra è casa nostra”. In un'intervista al Corriere della Sera Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia commenta così la vittoria del centrodestra e la forte flessione di Forza Italia per poi aggiungere: “Sapevamo che la Lega avrebbe avuto successo, come alle Europee. E Salvini in questa campagna ...

Paloschi : “Abbiamo staccato un punto importante ad una squadra forte” : Ai microfoni di Dazn è intervenuto anche Alberto Paloschi, attaccante della Spal: “Ho dato tutto me stesso e abbiamo staccato un punto importante ad una squadra forte. Contro queste grandi squadre bisogna fare una gara di sacrificio, per sopperire alla loro qualità bisogna usare la corsa. Penso che ogni giocatore vorrebbe giocare tutte le partite, io cerco di mettere in difficoltà il mister. Mi alleno al massimo, do il 100% ma le decisioni ...

Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : “La penalità? Una grossa delusione - ma Abbiamo una macchina buona per la gara” : Max Verstappen, come ormai è noto, ha peccato di ingenuità e la sua pole si è trasformata in una quarta piazza amara. L’olandese della Red Bull, nel corso delle qualifiche del GP del Messico (18° round del Mondiale 2019 di F1), aveva realizzato la miglior prestazione, ma il mancato rispetto del regime di bandiere gialle (posteriore all’incidente del finlandese Valtteri Bottas in curva-17) ha cambiato le carte in tavola. Verstappen ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Abbiamo una buona chance di vincere” : C’è grande ottimismo da parte di Sebastian Vettel per il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia dell’evento: “Penso che abbiamo una buona chance per vincere, almeno spero. Oggi è però impossibile dire dove andremo forte domenica, sono comunque ottimista“. Di seguito il VIDEO con ...

Serena Enardu - la confessione dopo Temptation Island Vip : “Sono in cura da una psicologa. Per tutelare Pago Abbiamo distrutto tutto” : “Sono in cura da una psicologa. Io e Pago da due anni nono stavamo bene”. A rivelarlo in un’intervista al settimanale “Chi” è Serena Enardu che dal reality Temptation Island Vip con cui ha partecipato con il fidanzato Pago è uscita single. La coppia stava insieme da sette anni ma durante il programma di Canale 5 sono emerse le tensioni tra i due: “Ho sempre avuto paura di ferirlo – ha spiegato Serena Enardu a a “Chi” – di ...

Meret : “Abbiamo dato tutto. E’ stata una grande risposta da parte nostra” : Ai microfoni di Sky, nel post partita di Salisburgo-Napoli, è intervenuto il portiere azzurro Alex Meret, autore di parate straordinarie anche questa sera. Meret indica quella che lui ritiene sia più importante. “L’uscita bassa del primo tempo. Sono stato anche un po’ fortunato, però è stata una buona chiusura ed è servita per conquistare questa vittoria importatissima per noi” Sul Salisburgo: “Era un cliente ...

Ancelotti a Sky : “Abbiamo sofferto ma è stata una bellissima serata per tutti. Piedi per terra e pensiamo alla prossima” : Al termine del match tra Salisburgo e Napoli, Mister Carlo Ancelotti ha risposto alle domande di Massimo Ugolini per Sky: Secondo Ancelotti “E’ stata una partita vincente. Ci siamo stati tutti e 90 minuti ed abbiamo sofferto. Abbiamo gestito bene, iniziando con il giusto piglio. E’ stata una bellissima serata anche se in alcuni tratti abbiamo sofferto.” Questa vittoria spalanca le porte del passaggio del ...

“Ma sono davvero loro?”. Il loro volto vi dice qualcosa? Le Abbiamo viste tutti in tv : oggi una trasformazione pazzesca : Guardate bene queste due belle ragazze. Il loro volto vi dice qualcosa? Dove le avete già viste? Vi diamo un aiutino: le due ragazze, che sono gemelle, sono state le protagoniste de Il Collegio 3… E visto che martedì 22 ottobre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione, è carino ricordare i vecchi protagonisti del reality. Il Collegio è un docu-reality che va in onda su Rai 2 e che è dedicato a un gruppo di adolescenti che si ...

Forse Abbiamo trovato una cura per la celiachia : (foto: Getty Images) Un cavallo di troia, ma a fin di bene. Così i ricercatori della Northwestern University Feinberg School of Medicine descrivono la loro nuova tecnologia che promette di risolvere il problema della celiachia. Si tratta di una nanoparticella biodegradabile al cui interno si nasconde l’allergene, in grado di insegnare al sistema immunitario a fidarsi evitando di scatenare la violenta reazione infiammatoria che danneggia ...

Formula 1 – Hamilton non si monta la testa - il britannico teme le Ferrari in Messico : “non Abbiamo alcuna speranza di cavarcela” : Lewis Hamilton non si sbilancia: le parole del britannico in vista del Gp del Giappone Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna protagonista: in Giappone Valtteri Bottas ha trionfato lasciandosi alle spalle Vettel e Hamilton, ma in Messico sarà tutta un’altra storia. In terra messicana il britannico della Mercedes si gioca il suo primo match point ma deve fare i conti con i suoi rivali: “io non sono mai stato uno che ...

Morariu - CIO : ecco perché Abbiamo scelto Milano-Cortina "È successa una magia - in stile italiano" : Octavian Morariu, è membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e presidente della Commissione CIO di Valutazione per i Giochi Olimpici Invernali 2026. Nei giorni scorsi è stato ospite del Festival Dello Sport di Trento https://www.ilfestivaldellosport.it/it/ospiti/octavian-Morariu . Un’occasione per parlare non solo delle Olimpiadi 2020, ma anche del futuro dello sport. Olimpo2026 ospita questo ...