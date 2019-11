“Quando Ylenia è scomparsa…” Lo strazio di un padre | Albano Carrisi lo confessa solo ora

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 7 novembre 2019) Quella dell’estate del 1993 fu l’ultima vacanza della famiglia-Power., Romina e i figli: la primogenita, Yari, Cristel e Romina junior. Quell’estate la cantante avrebbe passato del tempo con la sorella Taryn e i nipoti, mentreavrebbe girato le riprese di ‘America Perduta’., 23 anni, dopo una breve esperienza in televisione accanto a Mike Bongiorno cercava disperatamente la sua strada lontano da casa e così decise di partire per gli Stati Uniti. Il giorno di capodanno del 1994,è scomparsa per sempre, lasciando la famiglia in un profondo dolore. Per Romina Power eè stato un durissimo colpo, e ancora oggi il dolore è più vivo che mai. Anche i media americani si occuparono della scomparsa. Sotto la lente gli ultimi movimenti di. La studentessa era alloggiata al Dale hotel, una bettola da pochi soldi al 749 St Charles Ave, ...

