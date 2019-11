Ottobre 2019 il più caldo mai registrato | 5° mese consecutivo con temperature record

Meteo Belluno - analisi di Ottobre 2019 : mese più caldo del solito - con meno piogge : Di seguito l’analisi Meteo Ottobre 2019 per la provincia di Belluno a opera di Arpa Veneto. Questo mese è risultato più caldo e meno piovoso del normale. Per gran parte del mese si è avuta una spiccata variabilità delle condizioni Meteorologiche, con assenza di spiaccate fasi di maltempo (che sarebbero normali nel bimestre Ottobre-novembre) ed un periodo di tempo bello ed insolitamente caldo dal giorno 22 al giorno 27. Le temperature ...

Meteo Belluno - analisi di Ottobre 2019 : mese più caldo del solito - con meno piogge : Di seguito l’analisi Meteo Ottobre 2019 per la provincia di Belluno a opera di Arpa Veneto. Questo mese è risultato più caldo e meno piovoso del normale. Per gran parte del mese si è avuta una spiccata variabilità delle condizioni Meteorologiche, con assenza di spiaccate fasi di maltempo (che sarebbero normali nel bimestre Ottobre-novembre) ed un periodo di tempo bello ed insolitamente caldo dal giorno 22 al giorno 27. Le temperature ...

Eicma 2019 - per moto e scooter Ottobre ancora in rialzo (+10 - 7%) : Al via a Milano il 77esimo salone del ciclo e motociclo con oltre 1.800 espositori. Riflettori puntati sui nuovi modelli

Basket - Eurolega 2019-2020 : Sergio Rodriguez eletto MVP del mese di Ottobre. Subito in luce la stella dell’Olimpia Milano : Sergio Rodriguez è stato nominato MVP del mese di ottobre in Eurolega. Il riconoscimento, per lo spagnolo dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, arriva al termine di un periodo nel quale si è rivelato praticamente sempre decisivo per le sorti europee della sua squadra. Queste, in particolare, le medie di Rodriguez fino a questo momento: 16.2 punti con il 43.2% da due, il 44.1% da tre e il 95.2% in lunetta (20/21, un solo tiro libero ...

Focus ascolti Ottobre 2019 : Rai1 al comando - Rai2 scivola sotto Italia 1 che cresce più di tutti : E' appena terminato il mese di ottobre e qui su TvBlog andiamo ad analizzare gli ascolti delle reti generaliste, facendo anche un confronto con il medesimo mese dell'anno passato. Partiamo come sempre con il dato relativo al totale giornata con Rai1 al comando. La prima rete della Rai ottiene una media del 16,35% di share, seguita a ruota da Canale 5 che totalizza il 16,19% di share. Rai1 risulta essere in flessione rispetto all'ottobre 2018 ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 28 Ottobre a venerdì 1 novembre 2019 – Ricette e rubriche. : Ottava settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 28 ...

Ascolti TV | Giovedì 31 Ottobre 2019. Un Passo dal Cielo 20.1% - Il Viaggio di Temptation Island 9.1% : Un Passo dal Cielo 5 - Pilar Fogliati Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.136.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Il Viaggio di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 1.431.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato 719.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Shining – Extended Edition ha catturato l’attenzione di 1.175.000 spettatori (6%). Su Rai3 ...

Ascolti tv giovedì 31 Ottobre 2019 : Prime Time Su Rai 1 La serie Un passo dal cielo 5 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Maledetti amici miei, quinta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 A raccontare comincia tu, seconda puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il viaggio di Temptation Island Vip ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Shining ha registrato .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 31 Ottobre 2019 : Un Passo dal Cielo 5 - Pilar Fogliati Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Il Viaggio di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Shining – Extended Edition ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu ha ...

Estrazioni Lotto - Superenalotto e 10eLotto di giovedì 31 Ottobre 2019 : In diretta su Leggo.it le Estrazioni di Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto di giovedì 31 ottobre 2019: i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente...

Million Day - i numeri vincenti di giovedì 31 Ottobre 2019 : Su Leggo.it in diretta l'estrazione Million Day di giovedì 31 ottobre 2019. I numeri vincenti: 46 23 5 13 4. Million Day è il gioco di Lottomatica che...

X Factor 2019 Live seconda puntata : eliminato e replica 31 Ottobre : Secondo Live X Factor 2019, chi è uscito: eliminato, replica e riassunto della puntata del 31 ottobre Volete scoprire chi è uscito a X Factor 2019 nel secondo Live? E noi stiamo per dirvi chi è il secondo eliminato del 31 ottobre, ma prima facciamo un riassunto della seconda puntata. Il Live di stasera si […] L'articolo X Factor 2019 Live seconda puntata: eliminato e replica 31 ottobre proviene da Gossip e Tv.

Superenalotto di oggi - 31 Ottobre 2019 : i numeri vincenti del concorso n.131 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 31 ottobre 2019 : i numeri vincenti del concorso n.131 sembra essere il primo ...

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 31 Ottobre 2019 : In diretta poco dopo le venti tutti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto. Il jackpot del concorso di casa...