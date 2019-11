Oroscopo 28 novembre | distrazioni per Cancro | Gemelli nervosi

L'Oroscopo di venerdì 8 novembre : Giove in quadratura a Sagittario - Pesci allegro : Durante la giornata di venerdì 8 novembre, il Sole in opposizione al segno dello Scorpione, influenzerà i nativi Toro, che nel raggiungere i loro obiettivi, dovranno tenere conto di alcune variabili, mentre Leone si preoccuperà in primo luogo della propria relazione sentimentale. i nativi Sagittario saranno ancora sotto gli influssi del pianeta Giove, e avranno voglia di nuove esperienze, mentre Acquario farebbe meglio a chiarire alla svelta ...

Oroscopo 27 novembre : chiarimenti per Toro - Ariete in difficoltà : Nella giornata di mercoledì 27 novembre il Leone e la Vergine saranno colmi di creatività, che utilizzeranno sia sul lavoro che in amore. Miglioramenti sul posto di lavoro per quanto riguarda il segno del Toro, mentre ai Pesci sarà consigliato di essere più concentrati sul piano professionale. A seguire, le previsioni degli astri della giornata del 27 novembre per tutti i segni....Continua a leggere

Oroscopo 26 novembre : Acquario irritato - ottime le finanze per Leone : Martedì 26 novembre ci saranno molto nervosismo e confusione ad alimentare la giornata del Toro, dei Gemelli e dello Scorpione. Ciò dipenderà anche dal lavoro, ma soprattutto da qualche faccenda privata da risolvere. Il Leone e la Vergine saranno tra i favoriti grazie ad una catena di progetti e a tanta voglia di fare dettata da una invidiabile spinta dell'umore. A seguire, le previsioni segno per segno della giornata. L'Oroscopo dall'Ariete ...

Oroscopo 25 novembre : Bilancia pensierosa - malumore per Pesci : Nella giornata di lunedì 25 novembre ci saranno molti impegni nel cielo dei vari segni dello zodiaco, ma qualcuno li tratterà in modo più concentrato mentre altri saranno più sereni e quasi indifferenti. Quest'ultimo caso riguarderà i nati del segno della Bilancia. Il Toro ed il Cancro avranno delle perplessità per quanto riguarda le amicizie e gli affetti in generale, mentre ci sarà tempo per lo shopping per i nati del segno dell'Acquario. Di ...

Oroscopo settimana dal 25 novembre al 1° dicembre : Gemelli impegnati - Vergine vivace : Nella settimana che andrà da lunedì 25 novembre a domenica 1° dicembre Urano rimarrà nella costellazione del Toro e Nettuno rimarrà in quella dei Pesci. Il Capricorno avrà ancora nei suoi gradi i pianeti di Saturno e Plutone, ma Venere entrerà in questa costellazione regalando tanta intesa con il partner e con gli affetti in generale. La Luna arriverà nella costellazione dell'Acquario. A seguire, le previsioni astrologiche della settimana, per ...

Oroscopo 8 novembre : Cancro deve stare attento ai malanni stagionali - male il Capricorno : L'Oroscopo dell'8 novembre è pronto a rivelare la situazione astrologica di ciascun simbolo zodiacale. Per i nativi del Toro sarà una giornata poco stabile, soprattutto nei rapporti familiari. Le persone del Cancro devono essere prudenti negli investimenti troppo azzardati. Nel dettaglio approfondiamo ora l'astrologia di questo venerdì con le previsioni su amore e lavoro di tutti i 12 segni dello Zodiaco....Continua a leggere

L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre : giornate interessanti per Cancro e Toro : L'Oroscopo dall'11 al 17 novembre spalanca le porte a una settimana piena di opportunità ed eventi. Lavoro, famiglia e amore, tutti questi campi vivranno degli attimi intensi. Qualche segno avrà una settimana colma di lavoro e questioni da sbrogliare. Qualcun altro farà degli incontri interessanti e altri ancora saranno pronti ad afferrare il traguardo. Approfondiamo leggendo le previsioni per ciascun segno. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete – ...

L'Oroscopo settimanale dall'11 al 17 novembre : Sagittario fortunato - imprevisti per Cancro : L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre annuncia incontri molto interessanti per lo Scorpione, mentre per il Leone sarà un periodo molto sereno. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha iniziato da poco una relazione d'amore dovrà stare molto attento: non perdete la vostra lucidità. Da evitare tutte le decisioni prese in maniera troppo frettolosa. Riflettete e accettate i ...

L’Oroscopo di domani 8 novembre : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo di domani 8 novembre: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo 8 novembre 2019 Paolo Fox Ariete. Si prospetta un buon fine settimana perché la Luna passerà nel tuo segno. Non sarà più contraria dopo oltre un mese e già questo è positivo. Hai comunque alcune situazioni da sbrogliare ancora. Amore: non mancano i consensi, Venere è con te….CLICCA QUI PER LE previsioni SUGLI ALTRI SEGNI ZODIACALI! L'articolo ...

L'Oroscopo di domani 8 novembre e classifica : ammiratore segreto per Leone - Toro pentito : L'oroscopo di domani, venerdì 8 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Si avvicina il plenilunio, per questo motivo ci si può sentire confusi e pensierosi. Alcuni segni si ritroveranno in piena fase evolutiva. Qualcuno dovrà combattere con delle insidie, altri faranno incontri di un certo spessore e altri ancora si destreggeranno tra lavoro e faccende domestiche. Anche le faccende di cuore avranno una loro importanza. ...

L'Oroscopo di domani 8 novembre - prima sestina : Luna in Ariete in trigono a Venere : L'oroscopo di domani venerdì 8 novembre 2019 è pronto a mettere in evidenza le predizioni e la classifica stelline quotidiana. Come sempre in questa sede ad essere messi sotto analisi saranno i segni facenti parte della prima tranche zodiacale. Nella fattispecie andremo a trattare i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, presi uno ad uno e messi a confronto con la bontà dei relativi cieli astrali. L'Astrologia applicata al periodo ...

L'Oroscopo del giorno 8 novembre - ultimi sei segni : in amore volano Bilancia e Acquario : L'oroscopo del giorno 8 novembre 2019 mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni di venerdì in esclusiva per gli ultimi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? A dare risposta è l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento. Ebbene, diciamo subito che la giornata ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 7 novembre : Leone magnetico - Pesci comprensivo : Configurazioni planetarie di tutto rispetto animano i cieli astrologici nelL'oroscopo dell'amore di coppia e garantiscono sentimenti. Se qualche tensione potrebbe inclinare il rapporto amoroso, Venere, Sole, Mercurio e Giove vegliano sugli affetti garantendo momenti romantici al Sagittario, Scorpione, Bilancia e Capricorno. Le previsioni astrali di giovedì esortano a manifestare apertamente i sentimenti, diradando alcune nuvole passeggere che ...