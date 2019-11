Lecce | sgomberato edificio occupato dai bulgari

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Emanuela Carucci Nella struttura i poliziotti hanno trovato, chiuso in una stanza in condizioni igienico-sanitarie precarie, un cane malnutrito e malato Questa mattina è stato, da parte degli agenti della questura di, l’immobile ex Manifattura Tabacchi in viaDalmazio Birago, nel quartiere San Pio. La struttura era di proprietà della società "Astor immobiliare", ma da tempo era occupata abusivamente da alcuni cittadini per lo più di nazionalità bulgara. L'intervento da parte della polizia è avvenuto in seguito ad un esposto presentato dal responsabile della società Astor che denunciava oltre all’occupazione abusiva dell’immobile, anche la pericolosità dello stesso per la presenza all’interno di diverse bombole di gas.Così, questa mattina, durante le operazioni di sgombero, sono state allontanate dallo stabile dieci persone, tre uomini e sette donne. Tra loro ...

