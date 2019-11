Jamie Lee Curtis ' Ho condiviso cocaina con mio padre Tony' ' Sono una drogata'

Jamie Lee Curtis : ‘Ho condiviso la droga con mio padre Tony Curtis’ : Non usa mezzi termini Jamie Lee Curtis per parlare di sé. “Mi definisco una drogata” afferma l’attrice sessantenne che in una lunga intervista concessa a Variety parla della sua lunga dipendenza dalla droga raccontando, tra l’altro, un aneddoto che riguarda il padre Tony Curtis con il quale dice di aver sniffato cocaina. Jamie Lee Curtis, la Laurie Strode di Halloween, si sofferma sul lungo e difficile viaggio verso la ...