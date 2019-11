Previsioni astrologiche | classifica 8 novembre | intuizioni per Scorpione | Pesci accidiosi

Previsioni astrologiche 8 novembre : amore 'top' per Sagittario e Leone : Venerdì 8 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare in Ariete, mentre Mercurio e il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno nel segno del Capricorno, così come Urano in Toro e Giove resteranno sui gradi del Sagittario. Marte continuerà a sostare in Bilancia, nel frattempo Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare proseguirà nel segno del Cancro....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 7 novembre : finanze 'flop' per Vergine - Cancro galante : Giovedì 7 novembre 2019 troveremo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci mentre Mercurio ed il Sole transiteranno in Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Plutone e Saturno permarranno in Capricorno e Giove sui gradi del Sagittario. Infine Urano continuerà a sostare in Toro ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli a Scorpione e Cancro ma meno concilianti per Toro e Vergine. Diverbi per i ...

Previsioni astrologiche - classifica 6 novembre : flirt per il Leone - Sagittario mondano : Mercoledì 6 novembre 2019 troviamo Nettuno e la Luna nell'orbita dei Pesci, mentre Marte stazionerà nel segno della Bilancia. Mercurio ed il Sole saranno sui gradi dello Scorpione, mentre Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove sarà in Sagittario, nel frattempo Urano continuerà il suo moto in Toro ed il Nodo Luna proseguirà nel segno del Cancro. Favorevoli le Previsioni zodiacali per Leone e Sagittario, ma meno rosee per Acquario e ...

Previsioni astrologiche 6 novembre : Gemelli stranito - Pesci romantico : Mercoledì 6 novembre 2019 troveremo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci, mentre il Sole e Mercurio in retrogradazione saranno sui gradi dello Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, come Plutone e Saturno che continueranno sull'orbita del Capricorno. Giove sarà nel segno del Sagittario, nel frattempo Urano sosterà in Toro ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli per Pesci e Scorpione, ma meno concilianti per ...

Previsioni astrologiche 4 novembre : energia per l'Acquario - Leone in calo : Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quindi le Previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute di lunedì 4 novembre 2019. Di seguito i dettagli su cosa dicono le stelle per tutti i segni, da Ariete fino a Pesci. Astrologia del giorno di inizio settimana per tutti i segni Ariete: in amore dopo alcuni giorni sottotono arriva un lunedì che rimette le cose a posto. Nel lavoro in questo periodo dovrete andare incontro ...

Previsioni astrologiche - classifica 5 novembre : nuovi incontri amorosi per i Gemelli : Martedì 5 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Acquario mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno del Sagittario. Infine Nettuno sarà stabile in Pesci, nel frattempo Marte sarà nell'orbita della Bilancia ed il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro. Sul podio 1° posto Gemelli: flirt. Le conoscenze affettive che i nati Gemelli ...

Previsioni astrologiche 5 novembre : perplessità per i nati dell'Ariete - Bilancia creativa : Martedì 5 novembre 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Acquario mentre il Sole e Mercurio stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Marte sarà nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni favorevoli per Gemelli ed Acquario, ma meno concilianti per Toro ed Ariete. Distrazioni per i ...

Previsioni astrologiche - classifica 4 novembre : Scorpione intuitivo - Toro fiacco : Lunedì 4 novembre 2019 troveremo la Luna stazionare in Acquario mentre il Sole e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Marte sarà nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone stazioneranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto nel segno del Cancro. Sul podio 1° posto Acquario: shopping. Lunedì dove i nati del segno vorranno e ...

Previsioni astrologiche 4 novembre : shopping per Acquario - Gemelli mondano : Nell'oroscopo di lunedì 4 novembre troviamo la Luna nel segno dell'Acquario, mentre il Sole e Mercurio transiteranno in Scorpione. Marte sarà nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Giove sarà sui gradi del Sagittario e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Urano in Toro, ed il Nodo Lunare in Cancro. Favorevoli le Previsioni zodiacali per Acquario e Gemelli, meno rosee per Toro e Vergine. Gemelli ...

Previsioni astrologiche settimanali 4-10 novembre : Pesci creativo - Capricorno venale : Durante la settimana dal 4 al 10 novembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dall'Acquario all'Ariete mentre il Sole, Venere e Giove saranno nell'orbita del Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno nell'orbita dei Pesci. Infine Marte sarà stabile in Bilancia, Mercurio sosterà in Scorpione ed il Nodo Lunare rimarrà in Cancro. Ariete perplesso Ariete: perplessi. L'ambiguo comportamento di un amico farà, ...

Previsioni astrologiche - classifica 3 novembre : Sagittario burbero - umore 'top' per Cancro : Domenica 3 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare nel segno dell'Acquario mentre Mercurio, Venere ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, come Plutone e Saturno in Capricorno e Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Urano proseguirà il transito in Toro, mentre Nettuno sarà sui gradi del segno dei Pesci. Di seguito la classifica dei 12 segni zodiacali per il 3 novembre. Sul podio 1° posto Acquario: ...

Previsioni astrologiche 3 novembre : Ariete bizzoso - Acquario brioso : Domenica 3 novembre 2019 troveremo la Luna in Acquario mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano, che continuerà il suo moto in Toro. Infine, Marte sarà nell'orbita della Bilancia e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Favorevoli le Previsioni per Acquario e Cancro, ma meno rosee per Ariete e Pesci. Ariete bizzoso Ariete: litigiosi. Ultimo ...

Previsioni astrologiche - classifica 2 novembre : Toro acuto - Scorpione pungente : Sabato 2 novembre 2019 troviamo la Luna, Saturno e Plutone transitare nell'orbita del Capricorno mentre il Sole, Venere e Mercurio stazioneranno in Scorpione. Marte permarrà in Bilancia come Giove in Sagittario ed Urano che continuerà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Nettuno e rimarrà nel segno dei Pesci. Favorevole l'oroscopo per Leone e Capricorno, meno conciliante per Ariete e Scorpione. Sul podio 1° ...

Previsioni astrologiche 2 novembre : finanze a gonfie vele per Leone e Sagittario : Nelle Previsioni astrologiche di sabato 2 novembre troveremo la Luna, Plutone e Saturno stazionare in Capricorno, mentre Mercurio, Venere e il Sole saranno in Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, come Giove nel Sagittario e Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nella quinta casa del Cancro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per Leone e Sagittario, meno concilianti, invece, per Ariete e ...