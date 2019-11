NextGen 2019 | calendario partite di oggi 6 novembre | programma | orari e tv

Diretta Atp NextGen 2019/ Sinner Tiafoe - 3-1 - : esordio con vittoria per l'azzurro! : Diretta Atp NextGen 2019: nella prima giornata del torneo di Milano Jannik Sinner batte Tiafoe per 3-1. Vittorie anche per De Minaur, Kecmanovic e Ymer.

Sinner-Ymer - NextGen 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Ymer DELLE NEXT GEN ATP FINALS 2019, SI COMINCIA NON PRIMA DELLE 21.00 Jannik Sinner torna nuovamente sul campo dell’Allianz Cloud di Milano per il secondo incontro del Gruppo B delle Next Gen ATP Finals di Milano. Sull’hard indoor meneghino, l’altoatesino è atteso a delle riconferme dopo lo splendido esordio contro l’americano Frances Tiafoe, vinto in quattro set ...

NextGen 2019 : dopo il successo su Frances Tiafoe Jannik Sinner cerca ulteriori conferme contro Mikael Ymer : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Ymer DELLE NEXT GEN ATP FINALS 2019, SI COMINCIA NON PRIMA DELLE 21.00 dopo la strepitosa vittoria sullo statunitense attuale numero 47 del mondo Frances Tiafoe, battuto dall’altoatesino per la seconda volta in poche settimane, anche oggi Jannik Sinner chiuderà il programma della seconda giornata delle NextGen ATP Finals di Milano. Il 18enne di Sesto in Pusteria affronterà lo svedese Mikael Ymer, ...

NextGen 2019 : i risultati di martedì 5 novembre. Sinner devastante contro Tiafoe - de Minaur a segno contro Davidovich Fokina : E’ andata in archivio la prima giornata delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto giocatori del mondo del tennis nati a partire dal 1998 che si sta tenendo in questa settimana a Milano. Nell’Allianz Cloud, c’era grande attesa per Jannik Sinner, 18enne altoatesino di cui tanti hanno parlato alla vigilia di questo evento. Ebbene, l’azzurrino, presente in tabellone grazie ad una wild card, non ha deluso le ...

NextGen 2019 : i risultati di martedì 5 novembre. Sinner devastante contro Tiafoe - de Minaur a segno contro Davidovich Fokina : E’ andata in archivio la prima giornata delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto giocatori del mondo del tennis nati a partire dal 1998 che si sta tenendo in questa settimana a Milano. Nell’Allianz Cloud, c’era grande attesa per Jannik Sinner, 18enne altoatesino di cui tanti hanno parlato alla vigilia di questo evento. Ebbene, l’azzurrino, presente in tabellone grazie ad una wild card, non ha deluso le ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-4(4) 4-2 4-2 4-2 - esordio con vittoria brillante per l’azzurro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, vi auguriamo una felice notte! Ricordiamo subito l’appuntamento di domani: Sinner sarà ancora ultimo match in programma, contro lo svedese Mikael Ymer E VINCE JANNIK SINNER! 3-4(4) 4-2 4-2 4-2, prima vittoria per lui in queste Next Gen ATP Finals al termine della quale lui e Tiafoe si abbracciano, a ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-4(4) 4-2 4-2 3-2 - l’azzurro serve per il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ricordiamo subito l’appuntamento di domani: Sinner sarà ancora ultimo match in programma, contro lo svedese Mikael Ymer E VINCE JANNIK SINNER! 3-4(4) 4-2 4-2 4-2, prima vittoria per lui in queste Next Gen ATP Finals al termine della quale lui e Tiafoe si abbracciano, a testimonianza dell’ottimo rapporto tra i due! 40-30 DUE match POINT SINNER: gran scambio anche questo, ma lo vince ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-4(4) 4-2 4-2 0-1 - l’azzurro si porta avanti nel punteggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ancora un gran scambio comandato da Sinner, che sposta sui due lati del campo Tiafoe con il rovescio 30-15 Cerca la risposta vincente di dritto Sinner, ma resta fuori di una decina di centimetri 15-15 Gran servizio al centro di Tiafoe 0-15 Dritto lungo di Tiafoe 1-1 E risolve con un ace Sinner! 40-40 Palla break Tiafoe, deciding point: sbaglia in avvicinamento alla rete Sinner 40-30 ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-4(4) 4-2 4-2 - l’azzurro si porta avanti nel punteggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 SET SINNER! Due ace di fila, bravissimo l’azzurro che si porta così in vantaggio! 40-40 SET POINT SINNER: Ace! Deciding point 30-40 Due palle break Tiafoe: prende la rete Sinner, ma l’americano trova uno splendido passante aiutato anche dal fatto che l’azzurro copre troppo un lato 30-30 Servizio e dritto di Sinner 15-30 Rovescio in rete di Sinner 15-15 Sbaglia la risposta ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-4(4) 4-2 2-1 - break dell’azzurro nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Sinner, con lo schiaffo al volo di dritto! Tiafoe serve per restare nel set 40-30 Errore di Tiafoe dal centro 30-30 Di nuovo gran risposta di Tiafoe che chiude verso la rete 30-15 Altro ace di Sinner 15-15 Gran spinta di Tiafoe dalla risposta 15-0 Ace di Sinner 2-1 break SINNER! Ancora con il dritto comanda l’azzurro e toglie la battuta all’americano! 30-40 DUE PALLE break ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-4(4) 4-2 - l’azzurro pareggia i conti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Esagera con il dritto Sinner 30-0 Servizio e dritto di Tiafoe 15-0 Spinge col dritto e chiude con la volée alta Tiafoe 4-2 SET SINNER! Pareggio dell’azzurro nel conto dei parziali, si andrà comunque al quarto. Tiafoe cerca la via della rete, ma non riesce a togliersi la palla dal corpo che gli viene spedita da Sinner 40-40 SET POINT SINNER: deciding point. Sbaglia il dritto in ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-4(4) 1-2 - l’americano si salva nel terzo game del secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Buona prima di Sinner che tiene facilmente la battuta 40-0 Sbaglia il dritto in recupero Tiafoe 30-0 Scambio a ritmo sostenutissimo, alla fine è Tiafoe a sbagliare di rovescio 15-0 Punto spettacolo, anche un po’ per caso a causa del nastro, che alla fine Sinner vince 1-2 Tiafoe, prima al corpo dell’americano (e a 222 km/h) che si salva 40-40 PALLA BREAK SINNER: gran prima di ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-4(4) 0-1 - primo set a favore dell’americano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Brutto errore di Tiafoe che sbaglia la volée di dritto dopo aver servito una gran seconda e comandato con il dritto successivo 0-15 Bella risposta di rovescio di Sinner, ma l’errore è tutto di Tiafoe con il rovescio 1-1 Rimedia con l’ace Sinner, tiene con agio il servizio 40-15 Secondo doppio fallo di Sinner 40-0 Prima esterna di Sinner 30-0 Vano tentativo di bordata ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-3 - tie-break del primo set con le regole particolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Tiafoe, minibreak dell’americano con una gran difesa 3-3 Tiafoe tiene la battuta, ed è già primo tie-break (ricordiamo ancora: a punteggio normale) 40-15 Ancora una seconda carica di Tiafoe 30-15 Che dritto di Sinner! Tiafoe fulminato dal colpo dal centro dell’azzurro 30-0 Gran seconda al corpo di Tiafoe 15-0 Prima vincente di Tiafoe Ricordiamo che, con le regole delle Next Gen ...