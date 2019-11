Emma Marrone | il difetto di Maria De Filippi | “Non sopporto…”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 6 novembre 2019)De: la clamorosa rivelazione diIeri seraha rilasciato una simpatica intervista a Le Iene. E in questa occasione la popolare cantante salentina ha parlato un po’ di tutto: dal tumore che ha appena affrontato e sconfitto alla sua vita privata, passando ovviamente per la musica. Ma non è finita qua perchè ad un certo punto le hanno anche chiesto il lato che preferisce di più e quello che preferisce di meno diDe. E a tal propositoha risposto schiettamente come al solito, cogliendo l’occasione anche per svelare un piccolo retroscena: “E’ una persona molto vera e onesta, mentre una cosa che non sopporto di lei…Non sopporto il suo bassotto…Si chiama Filippa e ogni volta che vado a casa sua mi ringhia sempre…Finalmente l’ho detto…” Insomma pare che tra il bassotto di ...

redazioneiene : “Al primo appuntamento? Paga l’uomo, altrimenti lo depenno a vita!”. Stasera chiediamo a @MarroneEmma le 10 regole… - MediasetPlay : Emma Marrone si racconta in una lunga intervista ora a #LeIene in cui parla della malattia, di fan e di hater. - redazioneiene : “Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro. Mi hanno fatto incazzare perché ho pensato a chi è morto per da… -