Dalle partite con le nonne fino all’addio al Milan | Cutrone svela | “vi spiego in che

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) L’attaccante italiano ha parlato della sua esperienza in Inghilterra, raccontando anche alcuni retroscena d’infanzia La nuova vita di Patrickè in Inghilterra, con la maglia del Wolverhampton. Un’avventura iniziata in estate, dopo il doloroso addio al, voluto più dalla società che dal giocatore. Instagram @patrick63 Il giovane attaccante italiano però non si è abbattuto, accettando la proposta dei Wolves per confrontarsi con la Premier League, vivendo così la prima esperienza lontano dall’Italia. Intervistato dal Daily Mail,ha parlato di questa avventura oltre Manica,ndo anche alcuni retroscena di quando era piccolino: “quando ero piccolo ero sempre a casa con le mie. E a loro piaceva giocare a calcio. Quindi io mi allenavo a tirare e loro dovevano parare. I miei genitori si arrabbiavano con me, perchè ogni ...

Aladino_Rm : @famigliasimpson @borraccino_ @MasterAb88 @ciro_clienti @enrick81 @napoliforever89 @Tvottiano @see_lallero… - Aladino_Rm : @borraccino_ @famigliasimpson @MasterAb88 @ciro_clienti @enrick81 @napoliforever89 @Tvottiano @see_lallero… - LaZ3nzaraTB : RT @gicigras: @Inter @vecino Grande bagno di umiltà per mister Conte. Speravo avesse imparato dalle partite gestite malissimo in CL coi gob… -