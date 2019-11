ArcelorMittal chiede 5 mila esuberi Inaccettabile | ha detto Conte

Fonte : agi

(Di giovedì 7 novembre 2019) Il motivo che ha portatoa recedere dall'investimento nell'Ilva non è la clausola per la tutela penale, ma la non sostenibilità dell'investimento con una produzione di acciaio ridotta che rirebbe all'azienda la necessità di tagliare 5posti di lavoro. Lo hail premier Giuseppein conferenza stampa dopo l'incontro con i vertici della multinazionale indiana a Palazzo Chigi: "Il governo ha dichiarato la disponibilità a reintrodurre lo scudo penale", ha, ma è emerso chiaramente nel corso della discussione alla presenza dei vari ministri è che lo scudo "non è la vera causa del disimpegno e del recesso". "Lo scudo penale non è un falso problema", ha aggiunto. "Un piano dida 5persone" "L'azienda ritiene che non sia sostenibile economicamente l'impianto produttivo e non sia possibile garantire i livelli ...

